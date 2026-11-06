Chủ tịch Quốc hội trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Ngọc Dấn

Từ ngày 1/1/2027, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được vay vốn tín dụng với mức tối đa 8 triệu đồng mỗi tháng để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt. Đây là nội dung đáng chú ý trong Quyết định vừa được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên.