Chủ tịch Quốc hội trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Ngọc Dấn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với gia đình đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với gia đình đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với gia đình đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với gia đình đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)