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Chủ tịch Quốc hội trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Ngọc Dấn

Chiều 6/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Ngọc Dấn, đảng viên Chi bộ Khu phố 31, Đảng bộ phường An Nhơn.

Báo VietnamPlus
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với gia đình đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với gia đình đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với gia đình đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với gia đình đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với gia đình đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với gia đình đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với gia đình đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với gia đình đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-trao-huy-hieu-80-nam-tuoi-dang-cho-dang-vien-nguyen-ngoc-dan-post1146670.vnp