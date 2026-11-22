Tối 22/11, Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ 2026 chính thức khai mạc. Tham dự lễ khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; đại diện lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trải qua chiều dài lịch sử, cây lúa, hạt gạo luôn gắn liền với nền văn minh lúa nước và sự thịnh vượng, văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Vùng ĐBSCL giữ vai trò quan trọng là vựa lúa, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và có đóng góp tích cực vào an ninh lương thực toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ khai mạc.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương tinh thần sáng tạo, lao động cần cù, dám nghĩ, dám làm, đóng góp to lớn của hàng triệu nông dân; các hợp tác xã, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội thông tin, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo: Phải chuyển từ xuất khẩu nông sản sang xuất khẩu công nghệ nông nghiệp. Việt Nam không chỉ bán gạo, cà phê hay hạt điều, cần xuất khẩu cả kinh nghiệm, mô hình và công nghệ nông nghiệp ra thế giới để mang lại giá trị cao hơn và khẳng định vị thế quốc gia… Quyết tâm xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, đây là yêu cầu rất quan trọng.

Lưu ý ngành lúa gạo Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu và thách thức mới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, TP. Cần Thơ đẩy mạnh chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, áp dụng quy trình canh tác tuần hoàn, số hóa. Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, trí tuệ nhân tạo để giảm chi phí sản xuất lúa, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và giảm phát thải khí nhà kính.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần củng cố, phát huy mô hình liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà nông - Nhà khoa học - Doanh nghiệp; xây dựng và bảo vệ thương hiệu gạo Việt Nam như chủ đề của lễ hội là “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế”.

Đông đảo người dân tham dự sự kiện.

Ông Đỗ Thanh Bình - Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, Festival không chỉ tôn vinh thành tựu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, còn là diễn đàn kết nối tri thức, công nghệ, thị trường và nguồn lực phát triển.

Đặc biệt, theo Bí thư Thanh ủy Cần Thơ, không gian “Con đường lúa gạo từ quá khứ đến tương lai” tái hiện, khắc họa hành trình của cây lúa Việt Nam - từ nền văn minh lúa nước lâu đời đến những cánh đồng ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại. Qua đó tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, tri thức và sức sáng tạo của các thế hệ người Việt gắn bó với cây lúa, hạt gạo.

Lãnh đạo Cần Thơ kỳ vọng, các hoạt động của Festival sẽ tạo thêm những kết nối thực chất giữa vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, nhà phân phối và thị trường; giữa nhà khoa học với nhu cầu sản xuất; giữa nhà đầu tư với các dự án tiềm năng. Đồng thời, qua sự kiện mở rộng hợp tác quốc tế trong phát triển ngành hàng lúa gạo xanh, chất lượng cao, phát thải thấp.

"Cần Thơ cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức quốc tế và các đối tác để phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ gạo Việt Nam", ông Đỗ Thanh Bình nói.

Festival diễn ra đến 25/11/2026.

Thông điệp của chương trình nghệ thuật đêm khai mạc Festival: "Từ dòng Mekong phù sa màu mỡ, những cánh đồng miền Tây nuôi dưỡng hồn quê, kết tinh nên hạt gạo nghĩa tình. Mỗi hạt gạo là thành quả của đất trời, mồ hôi người nông dân và sức sống bền bỉ của nền văn minh lúa nước Việt Nam. Hành trình của hạt gạo Việt - từ hồn đất, hồn lúa, những giá trị văn hóa, sự lao động cần cù và trí tuệ con người Việt Nam, hạt gạo từng bước chuyển mình cùng khoa học, công nghệ với khát vọng vươn xa".