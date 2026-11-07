Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xây dựng tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm, vững mạnh, phát triển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước ta phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thử thách, nhưng với ý chí, nghị lực, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã vượt qua tất cả và làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp xứng đáng của các tổ chức tôn giáo, các chức sắc tôn giáo, đã chung sức, đồng lòng trong sự phát triển của đất nước.

Với triết lý "Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác" và truyền thống "Hộ quốc, an dân", Phật giáo đã được đông đảo người dân đón nhận và tin theo. Hiện nay, Phật giáo là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất nước ta, có nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội, góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ đề của Đại hội X Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động với phương châm: "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả". Đây là sự kiện trọng đại của Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước, đánh dấu bước trưởng thành và phát triển mới của Giáo hội trải qua 45 năm, tiếp tục khẳng định truyền thống đoàn kết, hòa hợp, hộ quốc an dân và đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam.

Với đường hướng hành đạo là "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp nối truyền thống, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, khẳng định mối quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa đạo pháp và dân tộc.

Giáo hội là tổ chức thành viên tin cậy của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, Nhân dân có cuộc sống yên vui, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chúc mừng tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tốt đẹp, đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, phật tử cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân. Ngày 23/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân; thực hiện bình đẳng giữa các tôn giáo; đảm bảo sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, đúng Hiến chương và điều lệ của các tôn giáo được Nhà nước công nhận.

Qua đó, giữ gìn và phát huy phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo đời sống của Nhân dân, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X là sự kiện trọng đại của Phật giáo Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lựa chọn chủ đề của Đại hội là "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả", đường hướng đề ra phù hợp với tình hình thế giới, khu vực và tình hình của đất nước trong giai đoạn phát triển mới với những chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, phương thức quản lý, kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, thống nhất ý chí và hành động của toàn thể Giáo hội để khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới; xây dựng tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm, vững mạnh, phát triển; suy tôn, suy cử các vị lãnh đạo trong Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự là những người tiêu biểu về đạo hạnh và năng lực; tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, khẳng định vị thế của tổ chức Phật giáo duy nhất ở Việt Nam đại diện cho tăng, ni, phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cho các tập thể, cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục tập trung chỉ đạo, tập hợp đoàn kết tăng, ni, phật tử Việt Nam thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phần tích cực vào đoàn kết, hoà hợp dân tộc và thiết thực bảo vệ hòa bình thế giới.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các vị chức sắc và đồng bào các tôn giáo tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng đất nước, sẵn sàng đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, bước vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các địa phương thường xuyên quan tâm và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo; hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng hoạt động tốt đời, đẹp đạo, với đường hướng hành đạo "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

Tại Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba cho các tập thể, cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng có quyết định tặng thưởng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.