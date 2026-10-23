Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất quốc gia
Thảo luận tại Tổ 2, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh sáng 22/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc về ba dự án: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) theo tinh thần nghị quyết Trung ương, quản lý thống nhất dữ liệu đất đai, để luật có tuổi thọ lâu dài, tránh tình trạng vừa ban hành đã phải sửa đổi.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-xay-dung-co-so-du-lieu-gia-dat-quoc-gia-10439595.html