Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất quốc gia

Không ít người sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng để sửa sang nhà cửa, mua sắm nội thất hiện đại cho cha mẹ với mong muốn đấng sinh thành được hưởng tuổi già sung túc. Thế nhưng, điều người cao tuổi thực sự cần đôi khi không phải chiếc tivi đắt tiền hay bộ sofa sang trọng.