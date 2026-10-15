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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Chiều 15/10/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc.

Báo VietnamPlus
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Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-ve-den-ha-noi-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-chinh-thuc-trung-quoc-post1142132.vnp