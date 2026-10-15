Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc
Chiều 15/10/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-ve-den-ha-noi-ket-thuc-tot-dep-chuyen-tham-chinh-thuc-trung-quoc-post1142132.vnp