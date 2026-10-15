Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc

Từ ngày 28/9/2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp có thể nhận tiền qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID. Lợi dụng thay đổi này, nhiều đối tượng mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội, công an để chiếm đoạt thông tin và tài sản, nhắm nhiều vào người cao tuổi. Dưới đây là 5 dấu hiệu nhận biết và những việc cần làm để tự bảo vệ.