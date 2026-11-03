Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và phu nhân thăm chính thức Việt Nam
Ngày 3-11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone và phu nhân Vandara Siphandone thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 tới ngày 5-11.
Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tiến hành hội đàm chính thức tại Nhà Quốc hội.
Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu các hình ảnh tại Lễ đón và cuộc hội đàm:
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-va-phu-nhan-chu-tri-le-don-chu-tich-quoc-hoi-lao-sonexay-siphandone-va-phu-nhan-tham-chinh-thuc-viet-nam-1063094