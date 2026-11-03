Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tiến hành hội đàm chính thức tại Nhà Quốc hội.

Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu các hình ảnh tại Lễ đón và cuộc hội đàm:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và phu nhân Vandara Siphandone.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và phu nhân Vandara Siphandone.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và phu nhân tham quan trưng bày ảnh giới thiệu về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu phía Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại cuộc hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và các đại biểu bên phía Lào.

Quang cảnh cuộc hội đàm.