Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự Ngày hội Đại đoàn kết tại TP Hồ Chí Minh

Cùng tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Bình Lợi có đại diện các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các Bộ, ban, ngành Trung ương; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các Sở, ban, ngành thành phố và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn xã.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Bình Lợi, TPHCM. Ảnh: T.Luân

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân địa phương đã cùng được xem video ôn lại lịch sử 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026) và kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thăm hỏi người dân xã Bình Lợi. Ảnh: T.Luân.

Xã Bình Lợi là cửa ngõ phía Tây và Tây Nam của TPHCM, được hình thành và sắp xếp lại theo các Nghị quyết của Quốc hội, trên cơ sở sáp nhập các xã Bình Lợi và xã Lê Minh Xuân (thuộc huyện Bình Chánh cũ).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn động viên nông dân xã Bình Lợi hăng hái sản xuất, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông sản địa phương. Ảnh: T.Luân

Địa bàn xã có diện tích tự nhiên 54,18km², quy mô dân số 53.797 người, sở hữu quỹ đất lớn, mạng lưới giao thông huyết mạch và nhiều dự án hạ tầng đang được triển khai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp gỡ người dân, thiếu nhi tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thành Luân - Thanh Thủy.

Thời gian qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được chính quyền xã quan tâm thực hiện. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đồng thời giúp thay đổi diện mạo nông thôn và củng cố khối đại đoàn kết ở cơ sở.

Với đa số đại biểu tán thành, HĐND TPHCM tại kỳ họp thứ tư vào tháng 8/2026 đã thông qua nghị quyết, tán thành đề án thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các xã trong địa bàn thành phố, trong đó có xã Bình Lợi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dự Ngày hội. Ảnh: T.Luân.

Theo định hướng quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, Bình Lợi được định hướng chuyển đổi từ khu vực nông nghiệp sang không gian đô thị - công nghiệp - dịch vụ đa chức năng, trở thành một trong những vùng động lực phát triển chiến lược phía Tây của TPHCM.

Tiết mục văn nghệ mở màn Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Bình Lợi. Ảnh: T.Luân.