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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone hội đàm

Sáng 3/11/2026, tại Nhà Quốc hội, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone tiến hành hội đàm.

Báo VietnamPlus
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-va-chu-tich-quoc-hoi-lao-sonexay-siphandone-hoi-dam-post1145807.vnp