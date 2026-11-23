Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm.Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Ngày 23/11, tại TP.HCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025–2050, tầm nhìn 100 năm.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các cơ quan Trung ương và Thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá việc công bố quy hoạch là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian và động lực phát triển mới cho TP.HCM, đồng thời tạo xung lực cho vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

TẬP TRUNG THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN HẠ TẦNG, KHƠI THÔNG NGUỒN LỰC

Chủ tịch Quốc hội khẳng định TP.HCM có vị trí đặc biệt quan trọng, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế, có sức lan tỏa mạnh mẽ đối với khu vực và cả nước.

Quy hoạch lần này cụ thể hóa các nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 09 ngày 19/5/2026. Theo đó, đến năm 2030, TP.HCM phấn đấu trở thành đô thị dịch vụ, công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số; trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ của cả nước, có vị thế nổi trội tại Đông Nam Á. Đến năm 2050, Thành phố hướng tới trở thành đô thị toàn cầu hấp dẫn, bền vững, ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Nhấn mạnh tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định thành công của quy hoạch, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thành phố tập trung năm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, cần phổ biến những nội dung cốt lõi của quy hoạch đến các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tạo thống nhất trong nhận thức và hành động; phát huy vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và nhân dân.

Thành phố cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh, lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và chuyên ngành, bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch tổng thể Thành phố và Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu vận dụng sáng tạo, quyết liệt Nghị quyết số 98 của Quốc hội và các quy định pháp luật mới để tạo đột phá trong huy động nguồn lực.

Các trọng tâm gồm phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cùng các khu công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, Thành phố phải tập trung tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, ưu tiên nguồn lực cho các công trình giao thông kết nối liên vùng; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, giải quyết ngập úng, ô nhiễm môi trường, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Về quản lý và phát triển nguồn nhân lực, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiện đại, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Lễ công bố Quy hoạch Tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050. Ảnh: Lâm Hiển

Thành phố cần chú trọng đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời giữ vững kỷ cương, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong quản lý đất đai, đầu tư, đấu thầu và tài sản công.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục lắng nghe, kịp thời hoàn thiện thể chế, pháp luật và tăng cường giám sát, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để TP.HCM phát triển bứt phá, xứng tầm.

ĐỊNH HÌNH KHÔNG GIAN SIÊU ĐÔ THỊ VỚI 5 CỰC ĐỘNG LỰC

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong khẳng định Quy hoạch tổng thể Thành phố là văn bản pháp lý có ý nghĩa chiến lược, định hướng các quyết sách phát triển trong nhiều thập kỷ tới.

Quy hoạch xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển; đồng thời định hình cấu trúc không gian siêu đô thị với 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 10 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển, lấy con người làm trung tâm.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố HCM Lê Quốc Phong. Ảnh: Lâm Hiển

Theo mục tiêu quy hoạch, đến năm 2030, TP.HCM phấn đấu nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu đáng sống, thuộc nhóm thu nhập cao và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới. Đến năm 2045, Thành phố hướng tới nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới; đến năm 2075 và xa hơn, trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, ngang tầm các đô thị phát triển trên thế giới.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết TP.HCM sẽ khẩn trương xây dựng, rà soát kế hoạch triển khai quy hoạch; cập nhật, điều chỉnh các quy hoạch đô thị, nông thôn và chuyên ngành, bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Thành phố sẽ phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội để đầu tư hạ tầng chiến lược, giao thông, phát triển không gian đô thị, Trung tâm tài chính quốc tế và các cực động lực tăng trưởng.

Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, Thành phố sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đưa quy hoạch chiến lược thành những kết quả phát triển cụ thể, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM trở thành siêu đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại và phát triển toàn diện.