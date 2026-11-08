Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các bậc tiền bối cách mạng ở Tuyên Quang

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng lãnh đạo Quốc hội dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng lãnh đạo Quốc hội dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng lãnh đạo Quốc hội tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng lãnh đạo Quốc hội dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối Cách mạng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng lãnh đạo Quốc hội dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối Cách mạng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng lãnh đạo Quốc hội dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối Cách mạng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng lãnh đạo Quốc hội tham quan trưng bày tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối Cách mạng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng lãnh đạo Quốc hội tham quan trưng bày tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối Cách mạng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng lãnh đạo Quốc hội dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng lãnh đạo Quốc hội tham quan Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng lãnh đạo Quốc hội dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng lãnh đạo Quốc hội dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng lãnh đạo Quốc hội dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng lãnh đạo Quốc hội dâng hương tại Đình Tân Trào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng lãnh đạo Quốc hội dâng hương tại Đình Tân Trào. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)