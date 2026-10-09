Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu Đảng tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Tham dự buổi lễ còn có các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; đại diện lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Quốc hội cùng đông đảo cán bộ, đảng viên.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Huy hiệu tặng đồng chí Nguyễn Khắc Định, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, đồng chí Lê Minh Hoan và đồng chí Lê Thị Nga.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự lớn đối với các đồng chí, đồng thời cũng là niềm vui, niềm tự hào chung của Đảng bộ Quốc hội, Đảng bộ, Chi bộ nơi các đồng chí sinh hoạt và gia đình.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành tặng những đảng viên có nhiều năm liên tục phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người cộng sản và có những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, cả 4 đồng chí được trao tặng Huy hiệu hôm nay đều có quá trình công tác, rèn luyện và cống hiến ở nhiều vị trí quan trọng. Các đồng chí đã luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, tổ chức kỷ luật và sự tận tụy với công việc, không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, uy tín của người cán bộ đảng viên, góp phần vào thành quả chung của Quốc hội, của đất nước, của Đảng.

"Các đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao; có nhiều đề xuất đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Những thành công nổi bật của Quốc hội đều ghi đậm dấu ấn của các đồng chí".

Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng và mong các đồng chí luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga

Thay mặt các đồng chí được trao Huy hiệu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trân trọng cảm ơn Đảng ủy Quốc hội đã tổ chức buổi lễ trang trọng, ấm áp, nghĩa tình.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, trong một đất nước đang chuyển mình hướng tới các mục tiêu trăm năm, mỗi người đảng viên cần tiếp tục làm mới kiến thức, đổi mới cách làm, giữ vững tinh thần trách nhiệm. Những chủ trương đúng đắn cần được đưa vào cuộc sống bằng công việc cụ thể, bằng kết quả mà mọi người dân đều có thể cảm nhận được. Niềm tin được vun đắp từ đó, qua từng việc, từng ngày.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm với tổ chức, gắn bó với đồng chí và nhân dân; còn sức khỏe, còn khả năng thì còn cố gắng đóng góp cho tập thể, cho quê hương, đất nước và cho Nhân dân.

Một số hình ảnh tại Lễ trao tặng:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dự lễ trao tặng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh dự lễ trao tặng

Các đại biểu dự Lễ trao tặng

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông công bố quyết định trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng