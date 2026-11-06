Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Trần Thị Thanh Lam; Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Sinh Nhật Tân...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trò chuyện cùng đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn và gia đình

Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi được trực tiếp đến thăm, trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn. Ở tuổi 98, sau tám thập kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng, người đảng viên lão thành vẫn minh mẫn, khỏe mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình hoạt động, cống hiến của đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bắt đầu từ khi đồng chí mới 18 tuổi, qua những năm tháng đấu tranh cách mạng và tiếp nối bằng trách nhiệm của người đảng viên trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cũng là niềm vinh dự của gia đình, niềm tự hào của Đảng bộ và chi bộ nơi đồng chí sinh hoạt.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ phường An Nhơn và Chi bộ khu phố 31 tiếp tục quan tâm, chăm lo các đảng viên lão thành, những người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng; thường xuyên thăm hỏi, động viên người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trên địa bàn.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội mong muốn đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín, đóng góp cho địa phương, nhất là trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Những câu chuyện, trải nghiệm và chính cuộc đời hoạt động của các đảng viên lão thành là những bài học chân thực, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước, từ đó thêm trân trọng thành quả cách mạng và có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ phường An Nhơn và Chi bộ khu phố 31 lấy tấm gương của đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn làm điển hình để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trò chuyện cùng đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn và gia đình

Nhấn mạnh vai trò đầu tàu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19/5/2026 về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới; Quốc hội cũng đã ban hành Luật Phát triển đô thị nhằm tạo thêm cơ sở, điều kiện để thành phố phát huy tiềm năng, lợi thế, tiếp tục phát triển.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn và gia đình tiếp tục đóng góp cho công cuộc xây dựng, phát triển khu phố 31, phường An Nhơn và Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trò chuyện cùng đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn và gia đình

Xúc động trước tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi đến tận nơi để trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn bày tỏ, dù tuổi đã cao, bản thân vẫn nguyện đóng góp hết sức mình cho đất nước, giáo dục con cháu thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trò chuyện với đảng viên lão thành Nguyễn Ngọc Dấn và gia đình

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn chia sẻ, vẫn luôn dõi theo sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định, chính sự lãnh đạo của Đảng, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, chính ý Đảng lòng Dân đã làm nên những thành quả tuyệt vời của đất nước hôm nay.

Nhắc lại chặng đường đã qua của bản thân, đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn xúc động nói: “Không có Đảng thì không có tôi. Đảng đã dẫn lối, soi đường cho tôi đi đến ngày hôm nay. Tôi trưởng thành nhờ Đảng dạy bảo, rèn luyện. Càng ngày, tôi càng hiểu rõ công ơn của Đảng, càng thêm quyết tâm đi theo Đảng đến cùng”.