Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: THẾ ANH)

Cùng dự buổi lễ còn có các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trần Thị Thanh Lam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Hoàng Văn Chương, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn tại nhà riêng ở phường An Nhơn, đồng chí Trần Thanh Mẫn thay mặt cho Bộ Chính trị chúc mừng và nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận những đóng góp của đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ân cần hỏi thăm sức khỏe, trò chuyện với đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn và gia đình đồng chí (Ảnh: THẾ ANH)

Danh hiệu cao quý trao cho đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn hôm nay là sự ghi nhận, khẳng định, đánh giá cao của Đảng đối với quá trình cống hiến, đóng góp của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn mà còn là vinh dự, tự hào, niềm vui chung của Đảng bộ, Chi bộ nơi đồng chí sinh hoạt và gia đình.

Ân cần thăm hỏi, chúc sức khỏe đảng viên Nguyễn Ngọc Dấn, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp ủy đảng luôn quan tâm, tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, thăm hỏi, động viên các đồng chí lão thành cách mạng, đảng viên cao tuổi trên địa bàn; luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, kinh nghiệm của các đồng chí.

Chủ tịch Quốc hội mong đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục mang kinh nghiệm, nhiệt huyết cách mạng, tham gia xây dựng Chi bộ nơi đồng chí đang sinh hoạt, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục có những đóng góp, hiến kế cho địa phương và đất nước trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội.

Địa phương chúc mừng đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn (Ảnh: THẾ ANH)

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đầu tàu, có những đóng góp toàn diện đối với cả nước. Hiện nay, GRDP của Thành phố Hồ Chí Minh đang đóng góp khoảng 24% vào GDP cả nước và khoảng 30% tổng thu ngân sách quốc gia. Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới; Quốc hội cũng đã thông qua Luật Phát triển đô thị, nhằm tạo cơ sở, điều kiện thuận lợi để thành phố phát huy tiềm năng, lợi thế, khai thác hiệu quả các nguồn lực, có những đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội mong đồng chí Dấn tiếp tục sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần và là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần tận tụy và lòng trung thành với Đảng để con cháu trong gia đình cũng như các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, học tập và noi theo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Sinh Nhật Tân chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn. (Ảnh: THẾ ANH)

Xúc động khi đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đảng viên Nguyễn Ngọc Dấn bày tỏ niềm vui, lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo. "Tôi trưởng thành nhờ Đảng dạy bảo, càng trưởng thành, tôi càng hiểu rõ công ơn của Đảng, càng thêm kính trọng, quyết tâm đi theo Đảng đến cùng", đồng chí nhấn mạnh.

Đồng chí khẳng định, dù tuổi đã cao nhưng vẫn nguyện tiếp tục đóng góp bằng khả năng của mình, trước hết là giáo dục, động viên con cháu thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và đất nước nói chung ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn sinh năm 1928, quê quán xã Tân Phú, tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí vào Đảng ngày 7/10/1948, ngày chính thức là 7/10/1949. Đồng chí là thanh niên Tiền phong và tham gia kháng chiến từ những năm 1946-1947. Sau giải phóng, đồng chí là chính trị viên Quận đội Phú Nhuận, Quận đội trưởng, Ủy viên Thường vụ, Bí thư Đảng ủy Quân sự. Đến năm 1985 đồng chí về Bộ Tư lệnh thành và nghỉ hưu theo chế độ.

Phường An Nhơn hiện có 1.906 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ. Nhân dịp kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga, Đảng bộ phường vinh dự có 35 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng, tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Ngọc Dấn nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Trao đổi về công tác xây dựng đảng hiện nay trên địa bàn, đồng chí Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường An Nhơn cho biết, địa phương luôn chú trọng giáo dục cho thế hệ đảng viên trẻ học tập, noi gương các thế hệ đi trước. Cùng với đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu luôn được siết chặt, nhằm lan tỏa tinh thần cống hiến, góp phần xây dựng Đảng bộ phường An Nhơn ngày càng trong sạch, vững mạnh.