Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội

Thay mặt Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã trao Huy hiệu 35 tuổi Đảng tặng đồng chí: Lê Minh Hoan, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng các đồng chí: Lê Minh Hoan, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Doãn Anh, Lê Thị Nga. Ảnh: VŨ HIẾU

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành tặng những đảng viên có nhiều năm liên tục phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người cộng sản và có những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời khẳng định, việc được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ Quốc hội, các đảng bộ, chi bộ nơi các đồng chí sinh hoạt và gia đình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VŨ HIẾU

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, cả 4 đồng chí được trao tặng Huy hiệu đều có quá trình công tác, rèn luyện và cống hiến ở nhiều vị trí quan trọng. Trong đó có những đóng góp cho hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, địa phương nơi đã từng công tác và sự nghiệp phát triển đất nước. Trên cương vị nào, các đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và sự tận tụy với công việc; không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, uy tín của người cán bộ, đảng viên, góp phần vào thành quả chung của Quốc hội, của đất nước, của Đảng.

"Suốt những năm trong hàng ngũ của Đảng, 4 đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, có nhiều đề xuất đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Trong những thành công nổi bật của Quốc hội đều ghi đậm dấu ấn của các đồng chí", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Nhiệt liệt chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy hết sức mình để cống hiến cho Đảng, cho nhân dân, đặc biệt là đối với sự nghiệp của Quốc hội.

Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VŨ HIẾU

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu.

Thay mặt các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan bày tỏ, được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự sâu sắc, đồng thời là lời nhắc nhở đối với bản thân; khẳng định tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm với tổ chức, gắn bó với đồng chí và nhân dân, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

Nguyên Phó chủ tịch Quốc hội chia sẻ, trong một đất nước đang chuyển mình hướng tới các mục tiêu trăm năm, mỗi người đảng viên cần tiếp tục làm mới kiến thức, đổi mới cách làm, giữ vững tinh thần trách nhiệm. Những chủ trương đúng đắn cần được đưa vào cuộc sống bằng công việc cụ thể, bằng kết quả mà mọi người dân đều có thể cảm nhận được. Niềm tin được vun đắp từ đó, qua từng việc, từng ngày.