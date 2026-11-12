Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Trả lời chất vấn phải làm rõ trách nhiệm, giải pháp và thời hạn thực hiện
Sáng 12/11, chủ trì phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI về tài chính và khoa học, công nghệ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên Chính phủ trả lời thẳng vào vấn đề, xác định rõ trách nhiệm, giải pháp và thời hạn thực hiện, đồng thời nêu rõ cách phối hợp đối với những vấn đề liên quan đến nhiều bộ, ngành.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tra-loi-chat-van-phai-lam-ro-trach-nhiem-giai-phap-va-thoi-han-thuc-hien-10443043.html