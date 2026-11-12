Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Trả lời chất vấn phải làm rõ trách nhiệm, giải pháp và thời hạn thực hiện

Ngày 12-11, Bộ Ngoại giao ra thông cáo cho biết, nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh, Campuchia, từ ngày 14 đến ngày 16-11.