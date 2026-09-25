Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: TPHCM cần khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị

Chiều 25-9, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại TPHCM trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Buổi tiếp xúc diễn ra trực tiếp tại điểm cầu chính gồm các phường: Xuân Hòa, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc và trực tuyến với các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dự tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự buổi tiếp xúc còn có các ĐBQH: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM; Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM; Đại tá Nguyễn Thành Tâm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

TPHCM đóng góp lớn cho nền kinh tế đất nước

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của TPHCM đối với sự phát triển chung của đất nước. Thành phố đóng góp khoảng 24% GDP và khoảng 30% thu ngân sách của cả nước, đóng góp rất lớn cho nền kinh tế cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả tăng trưởng GRDP, ghi nhận nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công của thành phố; biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lãng phí và hội nhập quốc tế.

Theo Chủ tịch Quốc hội, TPHCM còn nhiều tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển, nhất là khi Luật Phát triển đô thị phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho thành phố. TPHCM cần phát huy tinh thần chủ động, tự quyết định, tự chịu trách nhiệm, khẩn trương cụ thể hóa các quy định của luật, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tiên phong thực hiện các nghị quyết, chủ trương lớn của Trung ương, nhất là về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

TPHCM cần tăng cường đầu tư cho giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, nhằm nâng cao sức cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng, giải quyết các vấn đề giao thông, môi trường và tháo gỡ những điểm nghẽn đô thị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao đổi tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp xúc, cử tri nêu nhiều ý kiến liên quan giáo dục - đào tạo, cải cách hành chính, hoạt động giám sát và chất lượng xây dựng pháp luật.

Đối với các kiến nghị cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Đoàn ĐBQH TPHCM phân loại rõ. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phường, xã cần chuyển đến cơ sở giải quyết; nội dung thuộc thẩm quyền thành phố phải được các cơ quan của TPHCM xử lý; kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương thì tổng hợp đầy đủ để báo cáo tại kỳ họp tới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua Quốc hội tập trung rất lớn cho nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, với khối lượng luật, nghị quyết được xem xét thông qua rất lớn. Yêu cầu hiện nay không chỉ là ban hành luật nhanh, mà phải bảo đảm luật đi vào cuộc sống, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Những quy định không còn phù hợp phải được rà soát, sửa đổi, bổ sung.

"Thể chế đang từng bước được khơi thông; vấn đề quan trọng tiếp theo là tổ chức thực thi, từ nghị định, thông tư đến việc triển khai ở từng địa phương, cơ quan. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với TPHCM khi được trao thêm nhiều thẩm quyền và không gian chủ động mới", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM tiếp tục nỗ lực hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ năm 2026, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Sắp vận hành dự án chống ngập hơn 10.000 tỷ đồng

Trao đổi với cử tri về Luật Phát triển đô thị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, thành phố đang khẩn trương cụ thể hóa các cơ chế, chính sách được luật trao để sớm đưa luật vào cuộc sống.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí, Luật Phát triển đô thị mở ra nhiều cơ hội và dư địa mới cho TPHCM phát triển. Tuy nhiên, để những cơ chế này thực sự phát huy hiệu quả, yếu tố quan trọng nhất vẫn là tinh thần hành động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thành phố cùng sự đồng hành, đóng góp của người dân.

Cử tri Nguyễn Hữu Châu (phường Xuân Hòa) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, kinh tế TPHCM trong quý 4 phải tăng trên 13,5%. Thành phố quyết tâm tận dụng tối đa cơ chế, chính sách từ Luật Phát triển đô thị để tạo thêm động lực tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đối với vấn đề thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng, TPHCM quyết tâm thực hiện trên cơ sở huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực hiện có. Khi đạt được mục tiêu này, thành phố sẽ có thêm nguồn lực để đầu tư cho hạ tầng giao thông và kinh tế - xã hội.

TPHCM cũng đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công. Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đã đạt 71%.

“Chúng tôi hứa với bà con làm gì là phải làm cho xong”, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh

Về công tác chống ngập, đồng chí bày tỏ lo lắng trước tình trạng một số tuyến đường, khu vực bị ngập nặng khi mưa lớn, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh.

Cử tri Phạm Thị Huệ (phường Bàn Cờ) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chống ngập. Dự kiến trong tháng 11-2026, thành phố đưa dự án chống ngập có tổng vốn hơn 10.000 tỷ đồng vào vận hành; đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung một số hạng mục cần thiết để dự án phát huy hiệu quả cao nhất.

Về lâu dài, thành phố chủ trương không tiếp tục gia tăng mật độ dân cư tại khu vực trung tâm và những nơi đã quá đông dân. Việc phát triển nhà ở sẽ được định hướng ra các khu vực xa trung tâm, đi cùng với đầu tư đồng bộ hạ tầng kết nối, giao thông công cộng và các chính sách hỗ trợ đi lại, bảo đảm thuận tiện cho người dân.

Liên quan đến công tác quản lý cây xanh, đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh, cây xanh là tài sản rất quý đối với TPHCM. Vì vậy, mỗi khi vào mùa mưa, thành phố phải tính toán kỹ việc xử lý cây xanh, vừa bảo đảm gìn giữ mảng xanh, vừa đặt yêu cầu an toàn của người dân lên hàng đầu. Trước mùa mưa, TPHCM tăng cường kiểm tra, đánh giá tình trạng và mức độ an toàn của từng cây xanh, làm cơ sở quyết định cây nào cần xử lý, cắt tỉa hoặc buộc phải chặt hạ, không để phát sinh nguy cơ mất an toàn.