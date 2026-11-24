Đến năm 2030,TP.HCM thuộc top 100 thành phố đáng sống

Sáng 23/11/2026, TP.HCM công bố Quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm (theo Quyết định 7308/QĐ-UBND của UBND TP.HCM), định hình mô hình siêu đô thị đa cực với 5 cực động lực, quy mô dân số hơn 27 triệu người vào năm 2050.

Đây là quy hoạch tích hợp đa ngành đầu tiên của TPHCM sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phạm vi lập quy hoạch bao trùm toàn bộ diện tích 6.772,59km2 với 168 xã, phường, đặc khu; đồng thời nghiên cứu liên kết với Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và không gian biển.

Sự kiện do UBND TP.HCM tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch TP.HCM với hơn 500 đại biểu đến từ các địa phương lân cận, nhà đầu tư chiến lược, hiệp hội doanh nghiệp và chuyên gia.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành của Trung ương.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng nhiều lãnh đạo các bộ, ngành của Trung ương.

Theo quy hoạch mới, TP.HCM được tổ chức theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, gồm 5 cực động lực, 5 hệ liên kết chiến lược, 5 trung tâm vệ tinh và 10 vùng quản trị phát triển.

Về tầm nhìn phát triển, đến năm 2030, TPHCM được định hướng trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nổi trội ở Đông Nam Á, nằm trong top 100 thành phố toàn cầu, đáng sống, thuộc nhóm thu nhập cao. Đến năm 2045, thành phố là trung tâm kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á. Từ năm 2075 trở đi, TP.HCM hướng tới vị thế đô thị toàn cầu, thông minh, ngang tầm các đô thị hàng đầu thế giới.

Ông Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh sự kiện công bố Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 86 năm Khởi nghĩa Nam Kỳ, là dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mới cho siêu đô thị.

Sau hợp nhất đơn vị hành chính, TP.HCM có không gian phát triển rộng lớn và hội tụ đầy đủ lợi thế. Thành phố xác định mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển.

“Để hiện thực hóa mục tiêu, thành phố sẽ rà soát, cập nhật đồng bộ các quy hoạch và phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng chiến lược”, ông Phong nói.

Thành phố phải phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, quy hoạch được công bố đã cụ thể hóa tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 09 ngày 19/5/2026. Khi triển khai quy hoạch, thành phố cần vận dụng hiệu quả các cơ chế đặc thù, chính sách mới để huy động nguồn lực phát triển.

TP.HCM cần thúc đẩy mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, các khu công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; đồng thời xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý TP.HCM phải phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong các chuỗi phát triển kinh tế của cả nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý thành phố phải phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong các chuỗi phát triển kinh tế của cả nước. Theo đó, thành phố cần tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, ưu tiên giao thông kết nối liên vùng, giải pháp chống ngập, ứng phó biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường; nâng cao chất lượng sống hơn 14 triệu dân...

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước hiện có 3 điểm nghẽn lớn gồm thể chế, hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, điểm nghẽn về thể chế cơ bản đã được tháo gỡ qua nhiều nhiệm kỳ Quốc hội; vấn đề quan trọng hiện nay là tổ chức thực thi hiệu quả.

“Quy hoạch phải thực sự đi vào cuộc sống, trong đó khâu tổ chức thực hiện mang tính quyết định”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Sau hội nghị, TP.HCM tổ chức triển lãm quy hoạch trong 01 tháng tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch. Sở Quy hoạch - Kiến trúc bố trí nhân sự thuyết minh, hướng dẫn người dân tra cứu bản đồ số và tiếp nhận ý kiến phản ánh.

Sơ đồ định hướng phát triển không gian TP.HCM theo quy hoạch mới. Nguồn: Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ hoàn tất cập nhật hồ sơ, bản đồ trước ngày 31/12 và hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành trước ngày 30/6/2027.

5 cực tăngtrưởnggồm: lõi trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế (Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm); cực đổi mới sáng tạo phía Đông; cực công nghiệp, công nghệ cao và logistics phía Bắc; cực cảng biển, thương mại tự do, logistics quốc tế và năng lượng phía Nam; cực đô thị, giáo dục, y tế phía Tây.

5 trung tâm vệ tinh là Côn Đảo, Long Hải - Hồ Tràm, Hóc Môn - Củ Chi, Bàu Bàng và Tân Uyên - Bắc Tân Uyên. Các cực được nối bằng 5 hệ liên kết: Bắc - Nam, Đông - Tây, công nghiệp - logistics đa phương thức, hạ tầng đô thị đa tầng và liên kết xanh - xanh dương.

Về sử dụng đất, thành phố dự kiến có 33 khu vực đô thị, rộng khoảng 341.737ha (50,46% diện tích tự nhiên), sẽ lập quy hoạch phân khu. Khu vực nông thôn khoảng 335.522ha (49,54%).