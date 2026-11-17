Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Philippines, bắt đầu các hoạt động tham dự Đại hội đồng AIPA-47.

Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, Manila về phía Philippines có đại diện Ban tổ chức AIPA, Trưởng Ban Liên lạc (LO), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Philippines Lại Thái Bình cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tại Philippines.

Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, Manila có đại diện Ban tổ chức AIPA, Trưởng Ban Liên lạc (LO).

Tại Đại hội đồng lần này, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam dự kiến tham gia tích cực, đóng góp vào các nội dung nghị sự, đề xuất và đồng bảo trợ một số dự thảo nghị quyết nhằm tăng cường hợp tác liên nghị viện trong phòng ngừa và quản trị rủi ro; thúc đẩy sự hiểu biết và trao đổi thông tin giữa người dân ASEAN; nâng cao vai trò của nghị viện trong đổi mới mô hình phát triển, tăng cường sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế ASEAN; thúc đẩy sự tham gia và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong quản trị trí tuệ nhân tạo.

Trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng AIPA-47, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kiến có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nước chủ nhà Philippines và Trưởng đoàn nghị viện các nước, qua đó thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2026 và Chủ tịch AIPA-47; góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường Việt Nam - Philippines và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác với Nghị viện các nước thành viên và Nghị viện quan sát viên AIPA.

Đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino, Manila có đại diện Ban tổ chức AIPA, Trưởng Ban Liên lạc (LO).

Kể từ khi gia nhập AIPA năm 1995, Quốc hội Việt Nam luôn tham gia với tinh thần chủ động, tích cực, có trách nhiệm, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của tổ chức và tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Việt Nam đã ba lần đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch AIPA vào các năm 2002, 2010 và 2020; đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến được các nước đánh giá cao, trong đó có sáng kiến Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA, đến nay đã trở thành hoạt động thường niên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino, Manila, Philippines.

Tại các kỳ Đại hội đồng gần đây, những dự thảo nghị quyết do Việt Nam đề xuất đều được thông qua với sự đồng thuận cao, góp phần thúc đẩy hợp tác khu vực trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế số, chuyển đổi số, an ninh mạng, thương mại nội khối và phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.