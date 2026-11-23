Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri tại xã Hóc Môn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri tại xã Hóc Môn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bà Trần Thị Loan, cử tri xã Hóc Môn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Bà Mai Thị Tuyết Anh, cử tri xã Hóc Môn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Cử tri xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh dự hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Cử tri xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh dự hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)