Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại TPHCM

Buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, diễn ra trực tiếp tại điểm cầu chính với các phường Xuân Hòa, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc và trực tuyến với các phường Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa.

Dự tiếp xúc cử tri còn có các ĐBQH: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM; Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM; Đại tá Nguyễn Thành Tâm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang dự tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu Quốc hội dự tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại biểu Đỗ Đức Hiển thông tin tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cử tri các địa phương dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ĐB Đỗ Đức Hiển thông tin kết quả kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khoá XVI; dự kiến nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI; hoạt động của Đoàn ĐBQH TPHCM từ sau kỳ họp thứ nhất đến nay.

Theo đó, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XVI sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp, tập trung tại Nhà Quốc hội; khai mạc vào ngày 17-10, dự kiến bế mạc vào ngày 20-11, tiến hành theo 2 đợt.

Đợt 1 (27 ngày): từ ngày 17-10 đến ngày 13-11-2026, trong đó bố trí Quốc hội làm việc liên tục các ngày thứ Bảy, Chủ nhật để tập trung thảo luận tất cả các dự án luật, nghị quyết, làm cơ sở cho các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua vào 2 ngày cuối kỳ họp. Đợt 2 (2 ngày): từ ngày 19-11 đến ngày 20-11-2026.

Thời gian nghỉ giữa 2 đợt họp là 5 ngày, từ ngày 14-11 đến ngày 18-11 để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo và UBTVQH họp cho ý kiến trước khi trình Quốc hội thông qua.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 45 nội dung lập pháp, theo đó dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 2 dự án luật, trong đó có nhiều đạo luật quan trọng như Bộ luật hình sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Ngân sách nhà nước và các dự án luật, nghị quyết khác để thực hiện nhiệm vụ lập pháp có yêu cầu hoàn thành trong năm 2026.

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH TPHCM đã ban hành kế hoạch và tổ chức 15 hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với 34 dự án luật, phối hợp với Công an Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố tổ chức lấy ý kiến đối với 4 dự thảo Luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2.

Đoàn ĐBQH TPHCM cũng tổ chức các cuộc khảo sát với các chuyên đề về Việc giải quyết kiến nghị của cử tri về bảo đảm nhân lực y tế tại Trạm y tế cấp xã trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn Thành phố; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nhà ở xã hội; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở.

Bên cạnh đó, Thường trực Đoàn và các ĐBQH còn tham gia các Đoàn giám sát, khảo sát chuyên đề, khảo sát phục vụ công tác thẩm tra dự án luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội làm việc tại địa phương…

Tiếp tục cập nhật.