Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải...

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự của hơn 2.200 cử tri các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Tăng cường giám sát triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị, thay mặt Tổ ĐBQH - Đơn vị bầu cử số 12 của Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh, ĐBQH Nguyễn Thanh Tùng đã báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ Hai và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tại Kỳ họp; đại diện Tổ đại biểu HĐND Thành phố - đơn vị bầu cử số 36 thông báo về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND Thành phố khóa XI.

Tại Hội nghị, cử tri đã trao đổi, nêu một số kiến nghị cụ thể liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, giáo dục, an toàn thực phẩm, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với cấp xã, tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông và kết nối đường sắt, tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả ngay từ khâu lưu thông, kho bãi, điểm tập kết, nơi đóng gói và vận chuyển hàng hóa...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Bày tỏ đặc biệt quan tâm đến việc tổ chức triển khai Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, cử tri đề nghị các ĐBQH tăng cường giám sát triển khai thực hiện Quy hoạch, ưu tiên bố trí nguồn lực đồng bộ để phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo đảm thống nhất hạ tầng giao thông liên vùng, qua đó, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống người dân, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, khu vực.

Cử tri cũng đề nghị ĐBQH quan tâm, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền quyết liệt thực hiện Quy hoạch, nhanh chóng triển khai trên thực tế bằng những công trình, dự án thiết thực, góp phần nâng cao đời sống và bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả phát triển của thành phố.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Thành phố và các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị.

Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc tổ chức thi hành luật, nghị quyết

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vinh dự cùng Đoàn công tác vừa dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng, các chiến sĩ, đồng bào đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc tại hai "địa chỉ đỏ" là Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm) và Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn (xã Hóc Môn) và tham dự cuộc họp mặt đầy ý nghĩa kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và tri ân thân nhân các chiến sĩ Nam Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Chủ tịch Quốc hội khẳng định tinh thần cách mạng, truyền thống Nam Kỳ khởi nghĩa mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam; tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là đầu tàu phát triển kinh tế, góp phần cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn cử tri luôn quan tâm, theo dõi hoạt động của Quốc hội và Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh; cho rằng, các ý kiến được cử tri nêu tại Hội nghị đều rất sâu sắc; ghi nhận lãnh đạo Thành phố, các sở, ngành trả lời cụ thể những việc đã làm, đang làm, chưa làm và những nhiệm vụ cần tiếp tục nỗ lực thực hiện với quyết tâm cao.

ĐBQH Nguyễn Thanh Tùng thay mặt Tổ đại biểu - Đơn vị bầu cử số 12 báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Hai

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội đang nỗ lực hoàn thiện thể chế. Trong nhiệm kỳ khóa XV, Quốc hội đã thông qua 151 luật, đặc biệt, trong năm đầu nhiệm kỳ, Quốc hội khóa XVI đã thông qua 62 luật và nhiều nghị quyết quy phạm pháp luật.

Cho rằng nhiều ý kiến của cử tri thuộc công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố và các phường, xã cần tổ chức thực hiện hiệu quả những luật đã được ban hành.

Đơn cử, Luật Phát triển đô thị đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố trong cả nước cần tổ chức triển khai thông qua việc ban hành, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND thành phố.

Đại diện Tổ đại biểu - Đơn vị bầu cử số 12 báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Hai

Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội cũng đã sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đấu thầu. Việc triển khai đồng bộ các Luật này sẽ tháo gỡ được vướng mắc trong thực tiễn. Ví dụ, đối với Văn phòng đăng ký đất đai tại các khu vực như cử tri đã nêu, tới đây, nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ hướng dẫn để đưa các thủ tục về cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Đối với Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khẳng định sẽ tăng cường công tác giám sát việc tổ chức thi hành luật, nghị quyết, xem xét các nghị định, thông tư có được ban hành đúng với tinh thần của luật hay không; đồng thời tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng các luật mới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh sự phối hợp đồng bộ giữa Quốc hội và Chính phủ, giữa HĐND và UBND các cấp trong khâu tổ chức thực hiện, triển khai các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, cho rằng, đây là yếu tố quan trọng để thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại Hội nghị

Nêu rõ, từ nay đến cuối năm thời gian không còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Trung ương quyết tâm thực hiện mục tiêu năm 2026 tăng trưởng GDP hơn 10%; đánh giá cao việc Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang quyết tâm cùng Trung ương thực hiện mục tiêu này, chạy đua với thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ, thực hiện cam kết với Trung ương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự lãnh đạo quyết liệt của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự điều hành của Chính phủ, giám sát của Quốc hội và nỗ lực của các địa phương, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, cả nước sẽ thực hiện được mục tiêu tăng trưởng năm nay. Đây cũng là nền tảng để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phấn đấu đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước có thu nhập cao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn Lê Thị Ngọc Thanh thông báo về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND Thành phố khóa XI

Triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù

Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thành ủy và UBND thành phố; đặc biệt là các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 188, Nghị quyết số 222, Nghị quyết số 260 của Quốc hội và Luật Phát triển đô thị.

"Việc thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách này sẽ góp phần cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Thành phố cần triển khai đầy đủ, hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Hai, nhất là những luật tác động trực tiếp, sâu rộng đến người dân và doanh nghiệp như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đấu thầu", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu xã Hóc Môn

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố tiếp tục vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, gắn với xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm, làm cơ sở để xác định biên chế, cải cách tiền lương và chính sách đối với cán bộ. Theo Chủ tịch Quốc hội, các đề xuất tăng lương, tăng chế độ cho cán bộ là chính đáng, nhưng phải gắn với việc xác định rõ vị trí việc làm, tinh gọn bộ máy, giảm biên chế theo lộ trình và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách. Từ ngày 1/1/2027, sẽ thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở theo KPI. Đây cũng là cơ sở để bảo đảm chế độ chính sách cho cán bộ gắn với kết quả công việc và trách nhiệm cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, thời gian qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã quyết định nhiều chính sách an sinh xã hội quan trọng như: miễn học phí từ bậc mầm non đến trung học phổ thông; tổ chức khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần cho toàn dân; hỗ trợ suất ăn bán trú học đường; xây dựng 248 điểm trường tại các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc; dành 5% tiết kiệm chi ngân sách để xây dựng nhà ở cho người chưa có nhà ở...

Cử tri phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố rà soát các nhiệm vụ chậm tiến độ, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình tồn đọng. Đối với những vấn đề cử tri phản ánh về điện, đường, trường, trạm, hệ thống thoát nước, cáp viễn thông, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố và các xã cần nghiêm túc đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu nghiêm túc thực hiện.

Giải quyết các vấn đề dân sinh, bảo đảm an toàn cho người dân

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố tiếp tục quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh, từ việc làm, nhà ở, giáo dục, y tế đến môi trường; tập trung xử lý ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm, bảo đảm các khu vực đô thị và nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Cử tri phát biểu tại Hội nghị

Việc giữ gìn cảnh quan, môi trường cần có sự chung tay của người dân, phát huy hiệu quả các phong trào thiết thực như “nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch”, “5 không, 3 sạch” của Hội Liên hiệp Phụ nữ, các hoạt động thu gom rác của Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân.

Đối với vấn đề an toàn thực phẩm, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Luật An toàn thực phẩm đã được thảo luận tại Kỳ họp thứ Hai và dự kiến được thông qua tại Kỳ họp thứ Ba với những quy định chặt chẽ hơn. Cùng với nỗ lực của Nhà nước trong đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng lậu, người dân, nhất là tại các vùng ngoại thành, cần nâng cao ý thức trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; bảo đảm rau an toàn, chăn nuôi sạch, không sử dụng chất cấm, thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định.

Cử tri xã Hóc Môn tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri

Thành phố cũng cần đẩy mạnh cải tạo chung cư cũ, di dời nhà tạm ven kênh rạch, phát triển nhà ở xã hội trên nguyên tắc công khai, minh bạch, đặt lợi ích chính đáng của người dân lên trên hết. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang thông tin Thành phố đã khởi công 40.000 căn nhà ở xã hội; đề nghị tiếp tục có thêm nhiều chương trình nhà ở xã hội, tạo điều kiện để người dân có nơi ở ổn định.

Theo dõi đến cùng kiến nghị của cử tri

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn ĐBQH Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri, thông tin rõ ràng, minh bạch về lộ trình và kết quả xử lý để cử tri giám sát. Tại buổi tiếp xúc, có 8 ý kiến cử tri phát biểu, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Chính phủ, Đoàn ĐBQH Thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết.

Cử tri xã Hóc Môn tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri

Chuẩn bị đón Tết Dương lịch 2027 và Tết Nguyên đán Đinh Mùi, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố bảo đảm nguồn hàng, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

"Từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ then chốt để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô là phải giữ và neo được giá cả hàng hóa ổn định, không để tăng giá bất hợp lý, qua đó kiềm chế lạm phát", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.