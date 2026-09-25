Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tổ đại biểu số 6 gồm các đại biểu: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XVI; Đỗ Đức Hiển, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị tiếp xúc cử tri được diễn ra trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Xuân Hòa, kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại trụ sở các phường: Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Nhiêu Lộc, Cầu Kiệu, Đức Nhuận, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển kinh tế-xã hội

Tại hội nghị, cử tri Thành phố đã bày tỏ phấn khởi, đánh giá cao các hoạt động của Quốc hội thời gian qua, góp phần kịp thời hoàn thiện cơ sở pháp lý, tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Trong đó đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Luật Phát triển đô thị, được xem là “bệ phóng” để Thành phố Hồ Chí Minh tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn, bứt phá mạnh mẽ.

Cử tri cũng đã chia sẻ, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: việc hoàn thiện thể chế và bảo đảm điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; vấn đề quy hoạch đô thị, giao thông, ngập nước, giáo dục, việc triển khai Luật Phát triển đô thị; vấn đề ứng dụng chuyển đổi số, bảo đảm thuận lợi và an toàn trong các dịch vụ công trực tuyến…

Cử tri phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Cử tri Phạm Thị Huệ (phường Bàn Cờ) kiến nghị về những bất cập của giáo dục hiện nay nhất là trong việc dạy học các môn tích hợp ở cấp trung học cơ sở.

Theo cử tri Huệ, việc lồng ghép các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học thành môn Khoa học tự nhiên; và Lịch sử, Địa lý thành môn Lịch sử-Địa lý ở cấp trung học cơ sở mang tính “gộp môn” cơ học.

Đội ngũ giáo viên phải đảm nhiệm dạy thêm các môn không thuộc chuyên ngành, dẫn đến tình trạng lo ngại sai sót kiến thức và khó truyền cảm hứng cho học sinh. Đồng thời, cử tri cũng mong đưa các bài học giáo dục nhân cách và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh vào chương trình học nhiều hơn nữa.

Cùng về lĩnh vực giáo dục, một số cử tri cũng đề nghị làm rõ việc thiếu sách giáo khoa cho học sinh trong năm học này.

Cử tri Hoàng Thị Lợi (phường Sài Gòn) đánh giá cao công tác ban hành luật của Quốc hội trong thời gian qua, song cử tri băn khoăn khi một số luật mới ban hành nhưng lại sửa đổi, bổ sung. Cử tri mong Quốc hội xem xét toàn diện ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các luật để luật khi ban hành đáp ứng các nhu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới. Cử tri Lợi cũng kiến nghị về quy hoạch đô thị cần quan tâm đến việc giữ gìn hồn cốt văn hóa xưa.

Cử tri Lê Thị Yến Nhi (phường Bến Thành) kiến nghị trong việc triển khai chính quyền địa phương hai cấp, khi phân cấp, phân quyền cho địa phương thì phải đi liền với nguồn lực và trách nhiệm tương ứng.

Cử tri cũng kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm đến việc đánh giá thực chất hiệu quả của chính quyền 2 cấp từ góc nhìn của người dân, chứ không chỉ đánh giá trên báo cáo hành chính.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị khi thu hồi đất, di dời, tái định cư, cần bảo đảm cho người dân không chỉ có nơi ở mới mà còn phải có điều kiện sống, sinh kế, trường học, y tế, giao thông và môi trường tương đương hoặc tốt hơn nơi ở cũ…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chia sẻ một số vấn đề cử tri quan tâm. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận các ý kiến của cử tri; trả lời, thông tin thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm. Đối với các mục tiêu của năm 2026 về tăng trưởng hai con số, bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công và thu ngân sách đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, đồng chí Trần Lưu Quang cho biết, Thành phố đang nỗ lực, quyết tâm cao nhất để đạt được các chỉ tiêu này.

Đối với việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, đồng chí cho biết trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện phần mềm kết nối dữ liệu, đẩy mạnh chuyển đổi số ở cấp cơ sở, tăng cường hỗ trợ người dân sử dụng các ứng dụng trực tuyến, bảo đảm an toàn an ninh mạng.

Về Luật Phát triển đô thị, đồng chí cho biết, đây là cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá trong thời gian tới. Thành phố đang tích cực triển khai để Luật sớm đi vào cuộc sống, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, khó khăn từ lâu của Thành phố; đồng thời gắn với trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và của từng cán bộ.

Về vấn đề sách giáo khoa, đồng chí cho biết, Thành phố sẽ cố gắng trong một, hai tuần tới sẽ có đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh. Trong lúc chưa có đủ sách, sẽ triển khai các giải pháp để bảo đảm học sinh không thiếu tài liệu học tập.

Đối với vấn đề tái định cư, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh nguyên tắc Thành phố xây dựng các khu tái định cư theo tiêu chuẩn, bảo đảm điều kiện người dân tới nơi ở mới có điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ. Thành phố luôn nỗ lực, quyết tâm để mang lại những điều tốt nhất cho người dân, đồng thời mong bà con cùng chia sẻ.

Thành phốcòn dư địa phát triển lớn

Đông đảo cử tri tham dự hội nghị. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận các ý kiến của cử tri. Đồng chí nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị đặc biệt, thời gian qua đã có đóng góp quan trọng vào nền kinh tế quốc gia, đóng góp 24% tổng GDP và khoảng 30% thu ngân sách cả nước. Thu nhập bình quân đầu người của Thành phố cũng cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Trong 8 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế của Thành phố dù chưa đạt mức hai con số nhưng đây là kết quả cho thấy sự nỗ lực và phấn đấu rất cao.

Đồng chí cũng hoan nghênh khi nghe lãnh đạo Thành phố báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công tới nay trên địa bàn đạt khoảng 70% và dự kiến hết tháng 9/2026 sẽ còn cao hơn trong khi tỷ lệ giải ngân bình quân cả nước mới đạt 52%.

“Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực rất lớn trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hội nhập quốc tế. Đây là kết quả từ sự nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, dư địa phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh còn rất lớn. Thành phố cần tăng trưởng mạnh hơn nữa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Hiện, Trung ương đã ban hành hơn 10 nghị quyết chuyên đề về phát triển, Chủ tịch Quốc hội mong Thành phố sẽ luôn đi đầu trong triển khai các nghị quyết này, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Cần tập trung cho giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, xem đây là quốc sách hàng đầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Luật Phát triển đô thị sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10, mở ra dư địa để Thành phố Hồ Chí Minh được tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm đối với nhiều vấn đề, không phải chờ Chính phủ ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn. Đồng chí biểu dương lãnh đạo Thành phố thời gian qua đã chỉ đạo triển khai tinh thần của Luật Phát triển đô thị đến các cấp, ngành trên địa bàn.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý Thành phố cần quan tâm triển khai các giải pháp để làm tốt hơn công tác chống ngập, chống ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường. Riêng lĩnh vực môi trường, đồng chí cho rằng cần huy động sức mạnh của tất cả nhân dân trên địa bàn, góp phần xây dựng không gian chung của Thành phố sáng-xanh-sạch-đẹp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2026, phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số và hoàn thành, vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

Thể chế không còn là điểm nghẽn lớn nhất

Đối với các kiến nghị của cử tri liên quan nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua, Quốc hội khóa XV đã tập trung dồn sức cho công tác xây dựng pháp luật. Trong đó, tại Kỳ họp thứ tám và Kỳ họp thứ chín đã thông qua 39 luật, Kỳ họp thứ 10 thông qua 51 luật. Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thường chỉ tập trung công tác nhân sự song Quốc hội đã xây dựng được 9 luật chỉ trong 2 ngày. Trong tháng 8 vừa qua, theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, Quốc hội đã tổ chức một Kỳ họp không thường lệ và thông qua 6 nghị quyết có tính quy phạm pháp luật và 7 nghị quyết về kinh tế-xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá rất cao tiến độ xây dựng pháp luật của Quốc hội trong thời gian qua. “Hiện nay thể chế không còn là điểm nghẽn lớn nhất, mà điểm nghẽn chính nằm ở khâu tổ chức thực thi, triển khai nghị định, thông tư, đúng như nhiều đại biểu đã theo dõi sát và phát biểu tại buổi tiếp xúc”, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.

Về giám sát thực hiện dân chủ cơ sở và cải cách hành chính, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội đã ban hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Dự kiến tại Kỳ họp thứ hai tới sẽ tiếp tục xem xét, hoàn thiện để thông qua. Đây là bước đi cụ thể hóa phương châm "dân biết, dân bàn, dân giám sát, dân kiểm tra, dân thụ hưởng", lấy người dân làm trung tâm trong giải quyết mọi vấn đề ở cơ sở, đồng thời tăng cường vai trò của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân như ý kiến của đại biểu đã nêu.

Từ những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phân loại, tổng hợp theo thẩm quyền xử lý. Những vấn đề nào thuộc phạm vi cấp phường thì phải được giải quyết ngay sau buổi tiếp xúc cử tri. Những vấn đề nào thuộc thẩm quyền cấp Thành phố thì Bí thư Thành ủy chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị Thành phố giải quyết. Đối với những vấn đề nào thuộc thẩm quyền vĩ mô của Trung ương thì tổng hợp và sẽ được báo cáo tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sắp tới.