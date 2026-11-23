Cùng dự hội nghị có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh.

Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra trực tiếp tại xã Hóc Môn, kết nối trực tuyến tới 10 xã với hơn 2.200 cử tri tham dự.

Tại hội nghị, cử tri Thành phố đã nghe báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố tại Kỳ họp; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND Thành phố khóa XI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh thuộc đơn vị bầu cử số 12 tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai.

Cử tri cũng đã chia sẻ nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị đến các đại biểu Quốc hội, tập trung vào những vấn đề thiết thực, được dư luận quan tâm như: Bảo đảm các điều kiện cần thiết để hệ thống chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả; chế độ, chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức cấp xã; công tác quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng giao thông, giải quyết tình trạng ngập nước và vấn đề học phí; vấn đề tuổi nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị triển khai hiệu quả quy hoạch tổng thể của Thành phố; ưu tiên bố trí nguồn lực để đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối liên vùng. Qua đó, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, khu vực.

Đối với lĩnh vực thương mại điện tử, cử tri kiến nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi gian lận trong kinh doanh trên môi trường mạng, nhất là tình trạng quảng cáo sai sự thật, kinh doanh và cung cấp hàng hóa không bảo đảm chất lượng, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Thành phố và các sở, ngành đã trao đổi, làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận các ý kiến của cử tri. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội khóa XV và khóa XVI luôn nỗ lực hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý phục vụ phát triển đất nước. Riêng trong năm 2026, Quốc hội khóa XVI đã thông qua 62 luật và nhiều nghị quyết quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, hiện nay thể chế không còn là điểm nghẽn, mà điểm nghẽn nằm ở khâu tổ chức triển khai thực hiện. Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiều vấn đề cử tri nêu tại hội nghị thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các bộ, ngành và hệ thống chính quyền địa phương. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố và các phường, xã cần tổ chức thực hiện hiệu quả những luật đã được ban hành.

Từ những ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh phân loại, tổng hợp theo thẩm quyền xử lý.

Cử tri xã Hóc Môn gửi kiến nghị tới hội nghị.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Trung ương quyết tâm phấn đấu năm 2026 đạt mức tăng trưởng GDP hơn 10%. TP Hồ Chí Minh cũng quyết tâm đồng hành cùng Trung ương thực hiện mục tiêu này.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục tăng cường giám sát, hoàn thiện thể chế, xây dựng các luật mới đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Với sự phối hợp, đồng hành giữa Quốc hội và Chính phủ, giữa HĐND và UBND các cấp ở địa phương, các mục tiêu phát triển sẽ có thêm điều kiện để thực hiện hiệu quả.

Đối với TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thành ủy và UBND Thành phố; đặc biệt là các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị cùng những cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Luật Phát triển đô thị... Đây là những cơ sở quan trọng để Thành phố đẩy mạnh cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Liên quan đến kiến nghị sửa đổi quy định về tuổi nghỉ hưu trong Bộ luật Lao động, hiện tuổi nghỉ hưu theo lộ trình là 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận ý kiến của cử tri và cho biết sẽ tổng hợp, phản ánh đến Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá kiến nghị tăng lương, cải thiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức của cử tri là xác đáng nhưng phải gắn với việc xác định rõ vị trí việc làm, tinh gọn bộ máy, giảm biên chế theo lộ trình và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách. Từ ngày 1-1-2027, sẽ thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở theo KPI. Đây cũng là cơ sở để bảo đảm chế độ chính sách cho cán bộ gắn với kết quả công việc và trách nhiệm cụ thể.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Về các vấn đề dân sinh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố tiếp tục quan tâm giải quyết những vấn đề thiết thực liên quan đến việc làm, nhà ở, giáo dục, y tế, môi trường, bảo đảm người dân được sống trong môi trường an toàn. Thành phố cần tập trung xử lý tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, mất an toàn thực phẩm, hướng tới xây dựng mọi tuyến đường, địa bàn luôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố rà soát các nhiệm vụ chậm tiến độ, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn hoàn thành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình tồn đọng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri, thông tin rõ ràng, minh bạch về lộ trình và kết quả xử lý để cử tri giám sát.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Đinh Mùi, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố bảo đảm tốt nguồn cung hàng hóa, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Từ nay đến cuối năm, nhiệm vụ quan trọng là tập trung hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm giá cả hàng hóa ổn định, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý, góp phần kiểm soát lạm phát.