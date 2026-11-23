Chương trình được tiến hành trực tiếp và trực tuyến đến 10 xã với hơn 2.200 cử tri tham dự.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XVI. Ảnh: VPQH

Kịp thời phát hiện, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện pháp luật

Tại Hội nghị, cử tri các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Củ Chi, Đông Thạnh, Nhuận Đức và Tân Hội đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh thiết thực. Trong đó, cử tri đề nghị tăng cường quản lý hoạt động thương mại điện tử, xử lý nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật, kinh doanh hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng; đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông, khắc phục tình trạng thi công kéo dài gây ngập úng, mất an toàn giao thông…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, phản ánh nhiều vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và sự phát triển của Thành phố.

Qua các kiến nghị của cử tri, Chủ tịch Quốc hội nhận thấy nhiều vấn đề thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các Bộ, ngành và chính quyền địa phương, nhất là việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các quy định pháp luật đã được Quốc hội ban hành.

Dẫn ví dụ về Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 01/10/2026 và các luật liên quan đến đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đấu thầu vừa được Quốc hội sửa đổi, thông qua, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn đồng bộ, bảo đảm luật sớm đi vào cuộc sống.

Đối với những vướng mắc liên quan đến văn phòng đăng ký đất đai, thủ tục hành chính về đất đai, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục có hướng dẫn cụ thể theo hướng đưa các thủ tục phù hợp về cấp xã, tạo thuận lợi hơn cho người dân.

Về kiến nghị liên quan đến sửa đổi Bộ luật Lao động, trong đó có quy định về tuổi nghỉ hưu, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận để tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục tăng cường giám sát việc triển khai các luật đã ban hành, nhất là tính thống nhất, đồng bộ giữa luật, nghị định và thông tư hướng dẫn, qua đó kịp thời phát hiện, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VPQH

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc hoàn thiện thể chế phải đi đôi với nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể hiệu quả

Đề cập nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Trung ương đang tập trung chỉ đạo, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 trên 10%. TP. Hồ Chí Minh cũng đã thể hiện quyết tâm phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 10%, thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chỉ còn 37 ngày nữa là kết thúc năm 2026, Thành phố cần chạy đua với thời gian, tập trung cao độ cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra.

Theo đó, Thành phố cần tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ và các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho TP. Hồ Chí Minh; đồng thời phát huy hiệu quả các quy định mới, đặc biệt là các luật ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng đến người dân và doanh nghiệp như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đấu thầu. Đây là điều kiện để cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch Tổng thể TP. Hồ Chí Minh, gắn với tháo gỡ các vướng mắc về thể chế.

Cải cách tiền lương phải gắn với xác định vị trí việc làm, khả năng cân đối ngân sách

Trả lời kiến nghị cử tri về tổ chức bộ máy và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thành phố tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn với hoàn thiện vị trí việc làm, làm cơ sở xác định biên chế, cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách đối với đội ngũ cán bộ.

Cử tri xã Hóc Môn nêu kiến nghị tại Hội nghị. Ảnh: VPQH

Ghi nhận kiến nghị của cử tri về tăng lương, nâng cao chế độ, chính sách, Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là nguyện vọng chính đáng. Tuy nhiên, việc cải cách tiền lương phải được tính toán đồng bộ với xác định vị trí việc làm, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, bắt đầu từ ngày 01/01/2027, từ Trung ương đến địa phương sẽ áp dụng KPI để quản lý công việc, vị trí việc làm từ lãnh đạo đến cán bộ, nhân viên làm cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo Chủ tịch Quốc hội, muốn tăng lương, cải thiện chế độ đãi ngộ thì phải tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách.

Chia sẻ với cử tri về áp lực cân đối nguồn lực, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội đã quyết định nhiều chính sách an sinh xã hội lớn, thể hiện sự quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, như chính sách miễn học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông; khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người dân; chăm lo bữa ăn học đường…

Do đó, chúng ta phải rà soát toàn bộ các nhiệm vụ chậm tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy nhanh các dự án, công trình tồn đọng – Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải quyết những vấn đề dân sinh bức thiết

Đánh giá cao nỗ lực giải ngân đầu tư công của Thành phố, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết tỷ lệ giải ngân đã đạt trên 80%, cao hơn mức bình quân cả nước.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh có không gian phát triển rộng lớn hơn, nhiều công trình hạ tầng đang được triển khai trên các địa bàn. Khi các công trình hoàn thành, hạ tầng được kết nối đồng bộ, sẽ tạo điều kiện để Thành phố phát triển nhanh và bền vững hơn.

Quang cảnh Hội nghị

Cùng với phát triển hạ tầng, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thành phố đặc biệt quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh, từ việc làm, nhà ở, giáo dục, y tế đến môi trường; tập trung xử lý ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đối với các kiến nghị tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh tiếp tục theo dõi đến cùng việc giải quyết, thông tin công khai, minh bạch về lộ trình và kết quả xử lý để cử tri biết, giám sát.

Đề cập nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thành phố chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân trong dịp lễ, Tết Nguyên đán Đinh Mùi; bảo đảm nguồn cung hàng hóa, tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng và Di tích lịch sử quốc gia Dinh Quận. Ảnh: VPQH

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phải thực hiện đồng thời mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; bảo đảm an sinh xã hội, để thành quả phát triển thực sự mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Cũng trong chiều 23/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự họp mặt Kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2026) do Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hóc Môn tổ chức. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng và Di tích lịch sử quốc gia Dinh Quận, thành kính tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.