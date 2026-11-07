Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu chúc mừng đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp xứng đáng của các tổ chức, chức sắc tôn giáo đã chung sức, đồng lòng trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với Phật giáo, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là tôn giáo có số lượng tín đồ đông nhất nước ta, có nhiều ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội, góp phần làm phong phú, sâu sắc thêm các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Với đường hướng hành đạo “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiếp nối truyền thống, không ngừng lớn mạnh, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo, khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa đạo pháp và dân tộc.

Bên cạnh đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn là tổ chức thành viên tin cậy của MTTQ Việt Nam, có nhiều đóng góp trong xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, cuộc sống nhân dân yên vui, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua theo dõi và nghe báo cáo tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những kết quả Giáo hội Phật giáo Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hoạt động tôn giáo ổn định, tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức Giáo hội được nhanh chóng, linh hoạt, sáng tạo kiện toàn, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Giáo hội và tăng ni tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng chống ma túy, tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, dịch bệnh; tham gia các hoạt động y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp xã hội, an sinh xã hội và từ thiện nhân đạo.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hoạt động đối ngoại của Phật giáo ngày càng mở rộng, thông qua việc tham gia các tổ chức quốc tế, phát triển các hội phật tử người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần vào công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại tôn giáo, đấu tranh về vấn đề nhân quyền và khẳng định quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng tăng ni, phật tử cả nước trong nhiệm kỳ qua.

Đoàn kết, đồng hành cùng đất nước phát triển

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X là sự kiện trọng đại, đánh dấu bước phát triển mới của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Giáo hội lựa chọn chủ đề đại hội “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, phù hợp với tình hình thế giới, khu vực và đất nước trong giai đoạn phát triển mới, với những chuyển biến mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, phương thức quản lý, kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại hội tập trung thảo luận, thống nhất ý chí và hành động của toàn thể Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm kỳ mới.

Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, xây dựng tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm, vững mạnh, phát triển; suy tôn, suy cử các vị lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tiêu biểu về đạo hạnh và năng lực; tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, khẳng định vị thế của tổ chức Phật giáo duy nhất đại diện cho tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Giáo hội tiếp tục tập hợp, đoàn kết tăng ni, phật tử Việt Nam thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phần củng cố đoàn kết, hòa hợp dân tộc và bảo vệ hòa bình thế giới.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các vị chức sắc và đồng bào các tôn giáo tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng đất nước; đấu tranh làm thất bại các âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần xây dựng đất nước Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo.

Các cơ quan chức năng cần hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng hoạt động tốt đời, đẹp đạo, theo đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề cập tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tự do tín ngưỡng và đoàn kết tôn giáo, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến tôn giáo, tín ngưỡng. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Ngày 23-4-2026, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là cơ sở pháp lý để tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; thực hiện bình đẳng giữa các tôn giáo, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, hiến chương và điều lệ của các tôn giáo được Nhà nước công nhận.

Qua đó, giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo đời sống nhân dân; tạo điều kiện để đồng bào có đạo, chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành và bổn phận công dân đối với Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng Giáo hội Phật giáo ﻿Việt Nam; trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba tặng các tập thể, cá nhân. ﻿ Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam; trao Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Giáo hội.