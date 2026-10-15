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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chiều 15/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang thăm chính thức Việt Nam.

Đại Biểu Nhân Dân
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong thành viên Đoàn Việt Nam dự cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong thành viên Đoàn Việt Nam dự cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong thành viên Đoàn Việt Nam dự cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong thành viên Đoàn Việt Nam dự cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong và các đại biểu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong và các đại biểu

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Việt Nam tại cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Việt Nam tại cuộc tiếp

Quang cảnh cuộc tiếp

Quang cảnh cuộc tiếp

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong phát biểu tại cuộc tiếp

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong phát biểu tại cuộc tiếp

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong và thành viên Đoàn Lào dự cuộc tiếp

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong và thành viên Đoàn Lào dự cuộc tiếp

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tiễn Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tiễn Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Lâm Hiển

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tiep-thuong-truc-ban-bi-thu-trung-uong-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-10434077.html