Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chương trình Ngày Việt Nam tại Pháp năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 24 - 30/10 với chủ đề "Tuần sân khấu Việt Nam tại Pháp". Nhận lời mời của Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sẽ là khách mời đặc biệt của chương trình.