Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong thành viên Đoàn Việt Nam dự cuộc tiếp
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giới thiệu với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong thành viên Đoàn Việt Nam dự cuộc tiếp
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong và các đại biểu
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu Việt Nam tại cuộc tiếp
Quang cảnh cuộc tiếp
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong phát biểu tại cuộc tiếp
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong và thành viên Đoàn Lào dự cuộc tiếp
Các đại biểu tham dự cuộc tiếp
Các đại biểu tham dự cuộc tiếp
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tiễn Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào