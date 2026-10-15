Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Thường trực Ban Bí thư Lào

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Thường trực Ban Bí thư Vilay Lakhamphong và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và mang ý nghĩa lịch sử mà Lào đã đạt được trong thời gian qua, nhất là việc kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Lào, có ý nghĩa rất quan trọng để tiếp tục củng cố sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ hai nước tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước. Đây là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác, nhất là trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, lâu dài.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng được củng cố, duy trì chặt chẽ, hiệu quả. Hai bên đã và đang tích cực triển khai hiệu quả nội dung của Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội. Thời gian qua, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào đã duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ, thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Hai bên cũng phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị duy trì trao đổi thường xuyên giữa hai Quốc hội cũng như giữa các Ủy ban, cơ quan chuyên môn, các đại biểu Quốc hội, nhất là về những vấn đề mới đặt ra trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; phối hợp chặt chẽ trong việc thể chế hóa, đôn đốc và giám sát thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước; đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm về hoàn thiện thể chế và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, giao thông, năng lượng, kinh tế số và hợp tác biên giới, góp phần tăng cường kết nối và phát huy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, nhất là Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF); phối hợp chặt chẽ chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2027, góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức và tình cảm của nhân dân hai nước về ý nghĩa đặc biệt của quan hệ Việt Nam - Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong bày tỏ vui mừng sang thăm chính thức Việt Nam; chân thành cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, trong đó có Quốc hội và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị, chu đáo, thắm tình hữu nghị, thể hiện sâu sắc mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đồng chí Vilay Lakhamphong đánh giá cao vai trò, đóng góp của Quốc hội trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; bày tỏ vui mừng chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ của Việt Nam và những thành tựu to lớn, toàn diện mà nhân dân Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò giám sát của Quốc hội, sự điều hành hiệu quả của Chính phủ. Trong đó nổi bật là chính trị - xã hội ổn định, kinh tế tăng trưởng liên tục, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng nâng cao.

Thông báo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về kết quả Hội đàm với đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Vilay Lakhamphong nhấn mạnh, hai bên đã có sự thống nhất cao về đánh giá tình hình cũng như những phương hướng, nhiệm vụ lớn trong quan hệ Việt Nam - Lào thời gian tới; cùng thống nhất không chỉ về chủ trương mà cả những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tiếp tục đưa các thỏa thuận cấp cao đi vào cuộc sống, đem lại những kết quả thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Nhân dịp này, hai nhà Lãnh đạo đã thông tin cho nhau về những chủ trương, định hướng lớn của mỗi Đảng, mỗi nước; hoạt động của Quốc hội hai nước và tình hình kinh tế - xã hội; nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, việc củng cố và tăng cường quan hệ Việt Nam - Lào có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với hai nước.

Hai nhà Lãnh đạo mong muốn, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào tiếp tục trao đổi, chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ lập pháp và giám sát tối cao; đưa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước ngày càng đạt hiệu quả cao, đóng góp sâu sắc vào sự phát triển chung của quan hệ hai Đảng, hai nước.

* Trước đó, tối 14/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã tiếp, làm việc với đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nêu rõ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc rằng quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, tôi luyện qua lịch sử đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Theo Bí thư Thành ủy, với vị trí là Thủ đô của Việt Nam, Hà Nội luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác với Thủ đô Vientiane (Viêng Chăn), coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, củng cố nền tảng xã hội và tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Đồng chí Vilay Lakhamphong cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và tình cảm mà lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Hà Nội dành cho đoàn đại biểu cấp cao Lào. Đồng chí cho biết, đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên trên cương vị hiện tại, sau khi Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII và Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV.

Đánh giá cao sự phát triển của Hà Nội, đồng chí Vilay Lakhamphong chúc mừng những thành tựu toàn diện của thành phố, nhất là trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng bộ thành phố, đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực của Thủ đô Hà Nội dành cho Thủ đô Viêng Chăn trong thời gian qua.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên đã dành thời gian trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm. Thông tin về tình hình phát triển của Thủ đô tới đoàn đại biểu Lào, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cho biết quy mô kinh tế của Hà Nội đến cuối năm 2025 đã đạt 63,5 tỷ USD. Trong 9 tháng năm 2026, kinh tế Thủ đô tăng trưởng gần 9%; riêng quý III-2026 đạt 10,02%. Thành phố đang tích cực triển khai các chương trình, dự án đầu tư nhằm tạo dư địa cho tăng trưởng lâu dài và bền vững.

Trên cơ sở quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng khẳng định Hà Nội luôn sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội với các địa phương của Lào.

Để cụ thể hóa định hướng này, đồng chí Trần Đức Thắng đề xuất ba nhóm nội dung hợp tác trọng tâm.

Thứ nhất là tăng cường trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và quản lý, điều hành chính quyền địa phương. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương hai cấp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tại các địa phương của Lào.

Thứ hai là đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển đô thị giữa Hà Nội với Viêng Chăn và các địa phương của Lào. Theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông đô thị, du lịch, thương mại, các khu công nghiệp và phát triển các dòng sông trên địa bàn thành phố.

Thứ ba là thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân. Bí thư Thành ủy nêu rõ, Hà Nội sẵn sàng tiếp nhận học sinh, sinh viên Lào sang học tập, đào tạo và bồi dưỡng từ tiểu học đến đại học và sau đại học theo đề nghị của phía Lào, tạo cơ hội để thế hệ trẻ hai nước tìm hiểu văn hóa, lịch sử của nhau, tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào.

Hoan nghênh các đề xuất của Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, đồng chí Vilay Lakhamphong khẳng định đây đều là những nội dung thiết thực, phù hợp với định hướng tăng cường phối hợp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và các địa phương.

Chia sẻ với đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, đồng chí Vilay Lakhamphong nhấn mạnh, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư là những lĩnh vực ưu tiên trong quan hệ hai nước. Hai bên đặt mục tiêu phấn đấu đưa kim ngạch thương mại đạt 10 tỷ USD vào cuối nhiệm kỳ.

Đồng chí Vilay Lakhamphong bày tỏ ấn tượng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của Hà Nội, cho rằng những kết quả này thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chính quyền thành phố. Theo đồng chí, Hà Nội không chỉ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội mà còn là hình mẫu để các địa phương khác nghiên cứu, học tập.

Đồng chí Vilay Lakhamphong cũng bày tỏ trân trọng sự hợp tác chặt chẽ và những kết quả đạt được trong quan hệ giữa hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn, trong đó nhấn mạnh việc hai bên đã ký kết các thỏa thuận hợp tác theo từng giai đoạn và thường xuyên tổ chức trao đổi đoàn, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa hai Thủ đô ngày càng thiết thực, hiệu quả.