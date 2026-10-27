Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Hội hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam Lee Shin Jae

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Hội Lee Shin Jae cùng các thành viên Hội hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam tại Nhà Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ luôn lưu giữ những kỷ niệm và ấn tượng tốt đẹp về sự đón tiếp trọng thị của Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Hàn Quốc trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc vào tháng 9 vừa qua; chân thành cảm ơn Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp gỡ Những người bạn Hàn Quốc hết sức ý nghĩa trong khuôn khổ chuyến thăm với sự tham dự của nhiều nhân sĩ, trí thức và những người bạn có đóng góp quan trọng cho quan hệ hai nước. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ thực sự xúc động trước những tình cảm chân thành và sự ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức, hội đoàn và doanh nghiệp Hàn Quốc đối với quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian qua.

Khẳng định đối ngoại nhân dân có vai trò hết sức quan trọng đối với quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, thông qua các hoạt động đối ngoại nhân dân, hai bên có thể cụ thể hóa nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam Lee Shin Jae

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là một trong những đối tác hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo...

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi 9 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hàn Quốc tại Việt Nam đạt khoảng 103 tỷ USD; kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 80 - 90 tỷ USD. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đón khoảng 17,5 triệu khách quốc tế thì lượng khách du lịch Hàn Quốc lên tới khoảng 3 triệu lượt, dự kiến đạt khoảng 4 triệu lượt trong cả năm.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Hội Lee Shin Jae trong việc kết nối, thúc đẩy giao lưu và tăng cường gắn bó giữa cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc với người dân Hàn Quốc, nhất là trên các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, giáo dục và đào tạo. Trong thời gian dài vừa qua, Hội đã tích cực vận động các doanh nghiệp, nhân sĩ, trí thức và các hội đoàn Hàn Quốc ủng hộ Việt Nam với nhiều hoạt động thiết thực như: hỗ trợ xây dựng trường học, giúp đỡ các gia đình người Việt Nam tại Hàn Quốc có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nhân đạo... Qua đó đã đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Toàn cảnh cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự chung tay của các tổ chức hữu nghị, hội đoàn, doanh nghiệp và cộng đồng người dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch Hội Lee Shin Jae bày tỏ vinh dự được gặp lại Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sau chuyến thăm Hàn Quốc vừa qua; trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp trong bối cảnh Quốc hội Việt Nam đang tiến hành Kỳ họp thứ Hai với chương trình nghị sự dày đặc.

Nhắc lại cuộc gặp gỡ của Chủ tịch Quốc hội với Những người bạn Hàn Quốc tại Thủ đô Seoul vào tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Hội Lee Shin Jae khẳng định, điều đó cho thấy Quốc hội Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, cuộc gặp đã tạo động lực để Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam tiếp tục mở rộng các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà lưu niệm Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam Lee Shin Jae

Chủ tịch Hội Lee Shin Jae cho biết, trên nền tảng tin cậy được xây dựng trong nhiều năm, Hàn Quốc và Việt Nam đã phát triển quan hệ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa. Đặc biệt, Hàn Quốc đánh giá cao nền tảng hợp tác giữa hai nước đang ngày càng trở nên vững chắc thông qua các hoạt động giao lưu tích cực giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua; đồng thời rất kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng tương lai hợp tác tốt đẹp hơn.

Với vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam đã kiên trì triển khai nhiều hoạt động thiết thực, như hỗ trợ nhân đạo, cấp học bổng, giao lưu văn hóa và giao lưu thanh thiếu niên. Chủ tịch Hội Lee Shin Jae cho rằng, tình hữu nghị giữa hai nước không chỉ được củng cố thông qua hợp tác chặt chẽ giữa hai Chính phủ, hai Quốc hội mà còn phát triển bền vững hơn nhờ các hoạt động giao lưu, chia sẻ thường xuyên giữa nhân dân hai nước.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Hội Lee Shin Jae mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, tổ chức diễn đàn kết nối đầu tư và thương mại, đồng thời mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Chủ tịch Hội Lee Shin Jae chia sẻ, cuộc gặp ý nghĩa tại Nhà Quốc hội hôm nay sẽ là nguồn động viên to lớn để Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa vai trò của mình; mong muốn Chủ tịch Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ các tổ chức hữu nghị hai nước cũng như các hoạt động thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân Hàn Quốc và Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ nhất trí với các ý kiến của Chủ tịch Hội Lee Shin Jae; nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai bên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện tiếp tục mang lại những kết quả thực chất, hiệu quả cao hơn.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã đạt được những thành tựu quan trọng kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Để có được những kết quả như ngày hôm nay là cả một quá trình nỗ lực lâu dài, cần tiếp tục được gìn giữ, phát huy hơn nữa. Hai nước cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư, nhất là trong những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Hàn Quốc có thế mạnh như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Một nhiệm vụ quan trọng được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và mạng lưới sản xuất của Hàn Quốc. Qua đó, tiếp tục nâng cao kim ngạch thương mại song phương, thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư hiện có và mở ra những cơ hội hợp tác mới.

Hai bên cần chú trọng thúc đẩy giao lưu nhân dân, tạo điều kiện để ngày càng có nhiều khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam và người Việt Nam đến Hàn Quốc, qua đó tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam, với vai trò và uy tín của Chủ tịch Hội Lee Shin Jae, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Về phía Việt Nam, thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam sinh sống, học tập, sản xuất và kinh doanh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc – Việt Nam Lee Shin Jae chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức hữu nghị và cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định sẽ luôn duy trì quan hệ chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức và hội hữu nghị của Hàn Quốc, tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng pháp luật, giám sát và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội hai nước.