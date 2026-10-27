Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp đoàn Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định vai trò quan trọng của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố nền tảng xã hội, làm sâu sắc hơn nữa sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước và cụ thể hóa nội hàm của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc; nêu rõ Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, du lịch và giáo dục-đào tạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò của Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Lee Shin Jae trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động giao lưu văn hóa, hỗ trợ đồng bào Việt Nam bị thiên tai, xây dựng trường học, trao học bổng cho lưu học sinh và đồng hành cùng cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Lee Shin Jae. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Hội Lee Shin Jae cho biết, trên nền tảng tin cậy được xây dựng trong nhiều năm, Hàn Quốc và Việt Nam đã phát triển quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa. Tình hữu nghị giữa hai nước không chỉ được củng cố thông qua hợp tác chặt chẽ giữa hai Chính phủ, hai Quốc hội, mà còn phát triển bền vững hơn nhờ các hoạt động giao lưu, chia sẻ thường xuyên giữa nhân dân hai nước. Với vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ nhân đạo, cấp học bổng, giao lưu văn hóa và giao lưu thanh thiếu niên.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Hội Lee Shin Jae mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thúc đẩy các hoạt động giao lưu, tổ chức diễn đàn kết nối đầu tư và thương mại; đồng thời, mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Bày tỏ nhất trí với các ý kiến của Chủ tịch Hội Lee Shin Jae, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư, nhất là trong những lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Hàn Quốc có thế mạnh như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư tại Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và mạng lưới sản xuất của Hàn Quốc; thúc đẩy giao lưu nhân dân, tạo điều kiện để ngày càng có nhiều khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam và người Việt Nam đến Hàn Quốc, qua đó tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc; khẳng định về phía Việt Nam, thông qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các cơ quan liên quan, sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam sinh sống, học tập, sản xuất và kinh doanh; cho biết Quốc hội Việt Nam sẽ luôn giữ quan hệ chặt chẽ với Quốc hội Hàn Quốc trong việc trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật, giám sát... để hoạt động của hai Quốc hội ngày càng hiệu quả hơn.