Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chánh án Richard Wagner trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Canada đang phát triển tốt đẹp, đặc biệt hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2026 - dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương với 8 trụ cột hợp tác quan trọng.

Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp; bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội nói chung và thành tựu trong lĩnh vực tư pháp nói riêng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner phát biểu

Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ công cuộc cải cách tư pháp, từ hoàn thiện thể chế đến hỗ trợ thực hiện các mục tiêu kinh tế tổng thể. Nhiều sáng kiến đã được triển khai như: việc thành lập tòa chuyên trách tại Trung tâm tài chính quốc tế, tăng cường năng lực giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, gắn kết với các công ước quốc tế... Chánh án Richard Wagner cho rằng, đây là cách tiếp cận rất tốt, gắn kết cải cách tư pháp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hoan nghênh việc hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tư pháp thông qua Dự án "Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam - Canada" giai đoạn 2025 - 2030", qua đó góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ thẩm phán, cán bộ tòa án, cải thiện khả năng tiếp cận công lý, nâng cao chất lượng đào tạo tư pháp và thúc đẩy vai trò của nữ thẩm phán trong hệ thống tư pháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Canada tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp, nhất là trong các lĩnh vực mà Canada có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu như: bảo đảm tính độc lập của tòa án; nâng cao chất lượng xây dựng và thi hành pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thẩm phán; chuyển đổi số, xây dựng tòa án điện tử và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động tư pháp.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng vai trò của pháp luật và các thiết chế tư pháp trong bảo đảm công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, duy trì trật tự, kỷ cương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quốc hội Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động lập pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo lập môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư Canada tại Việt Nam.

Các đại biểu Việt Nam tham dự cuộc tiếp

Các đại biểu Việt Nam tham dự cuộc tiếp

Việt Nam mong muốn tiếp tục chia sẻ, tham khảo kinh nghiệm lập pháp, tư pháp của bạn bè quốc tế, trong đó có Canada; đồng thời đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả với các đối tác trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị và pháp luật của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hợp tác, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác liên nghị viện, hợp tác pháp luật và tư pháp; phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thúc đẩy hợp tác tư pháp và triển khai hiệu quả các định hướng hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada ngày càng đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phát triển trên thế giới.

Chánh án Tòa án tối cao Canada Richard Wagner và Đoàn đại biểu Canada tham dự cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với nền tảng quan hệ hợp tác tốt đẹp hơn 50 năm qua cùng quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Chánh án Richard Wagner nhất trí cho rằng, sự ổn định của hệ thống tư pháp đóng vai trò cốt yếu trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các doanh nghiệp, đặc biệt là nhà đầu tư quốc tế, mong muốn có được sự ổn định, tính dự đoán và niềm tin rằng các tranh chấp thương mại sẽ được giải quyết công bằng, hiệu quả, đúng pháp luật.

Các đại biểu Canada tham dự cuộc tiếp

Các đại biểu Canada tham dự cuộc tiếp

Chánh án Richard Wagner cho rằng, một trong những trụ cột của nền kinh tế mạnh là các thể chế công vững mạnh, trong đó có một hệ thống tư pháp vững chắc; chia sẻ, kể từ khi đảm nhiệm cương vị Chánh án Tòa án tối cao Canada, ông đã đặc biệt chú trọng việc củng cố niềm tin của công chúng vào hệ thống tư pháp thông qua giáo dục và truyền thông.

Chánh án Richard Wagner mong muốn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Canada sẽ tiếp tục phát triển; hy vọng Canada có thể tiếp tục học hỏi từ kinh nghiệm và những thành công của Việt Nam; đồng thời, phía Canada cũng sẵn sàng chia sẻ những bài học kinh nghiệm của mình với Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn phối hợp, ủng hộ Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam hoạt động đúng trong khuôn khổ pháp luật; ủng hộ việc ban hành các thể chế pháp luật phục vụ hoạt động của ngành tòa án.