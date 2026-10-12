Tình cảm "vừa là đồng chí, vừa là anh em" là tài sản vô giá của hai dân tộc là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại cuộc tiếp xúc đầy xúc động với các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Cuộc gặp gỡ không chỉ tri ân những cống hiến bền bỉ của các thế hệ đi trước, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về việc đẩy mạnh giao lưu thanh niên, văn hóa, nhằm tiếp nối ngọn lửa đoàn kết giữa nhân dân hai nước trong kỷ nguyên mới.

Sáng 12/10 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc, tri ân Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc và Hội Hữu nghị Trung-Việt vì những đóng góp bền bỉ cho quan hệ song phương.

Khẳng định đối ngoại nhân dân là nền tảng thiết yếu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các tổ chức tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy các chương trình giao lưu như "Hành trình đỏ", Diễn đàn nhân dân và Liên hoan hữu nghị biên giới.

Đặc biệt, cần chú trọng giao lưu thanh niên để thế hệ trẻ thấu hiểu, kế thừa và trân trọng truyền thống gắn bó tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước. Nhân Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027, Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên đẩy mạnh kết nối văn hóa, du lịch và di sản. Đồng thời, các cơ quan truyền thông, nhà nghiên cứu cần tích cực lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình đoàn kết, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Về phần mình, ông Dương Vạn Minh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc, nhấn mạnh tình cảm "vừa là đồng chí, vừa là anh em" là tài sản vô giá. Ông cam kết tiếp tục củng cố nền tảng xã hội, xây dựng thêm các nhịp cầu giao lưu văn hóa, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng ổn định và bền vững./.