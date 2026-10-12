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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 12/10/2026, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc.

Báo VietnamPlus
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tiep-cac-nhan-sy-huu-nghi-trung-quoc-post1141413.vnp