Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)