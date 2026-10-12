Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các Nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

Từ nay đến giữa tháng 11, bão và áp thấp nhiệt đới ít hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn có khả năng đổ bộ đất liền Việt Nam. Mưa lớn diện rộng tiếp tục có nguy cơ xảy ra, tập trung nhiều hơn ở Trung Bộ.