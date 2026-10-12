Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp
Chủ tịch Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh phát biểu tại cuộc tiếp
Chủ tịch Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh phát biểu tại cuộc tiếp
Quang cảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các Nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Các đại biểu tham dự cuộc tiếp
Các đại biểu tham dự cuộc tiếp
Các đại biểu tham dự cuộc tiếp
Các đại biểu tham dự cuộc tiếp
Lâm Hiển (Từ thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc)