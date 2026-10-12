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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các Nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng 12/10, giờ địa phương, tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp các Nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc.

Đại Biểu Nhân Dân
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc tiếp

Chủ tịch Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh phát biểu tại cuộc tiếp

Chủ tịch Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh phát biểu tại cuộc tiếp

Chủ tịch Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh phát biểu tại cuộc tiếp

Chủ tịch Hội hữu nghị Đối ngoại nhân dân Trung Quốc Dương Vạn Minh phát biểu tại cuộc tiếp

Quang cảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các Nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

Quang cảnh Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp các Nhân sĩ hữu nghị Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với các nhân sỹ hữu nghị Trung Quốc. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Các đại biểu tham dự cuộc tiếp

Lâm Hiển (Từ thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc)

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tiep-cac-nhan-si-huu-nghi-trung-quoc-10433584.html