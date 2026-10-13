Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Thiểm Tây

Ngày 14/10, khu vực TP. HCM và Nam Bộ duy trì thời tiết có mây với nhiệt độ cao nhất phổ biến 31–34 độ C. Về chiều và tối, khu vực tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa to. Mặc dù triều cường tại Nam Bộ đang rút dần, người dân tại các vùng trũng thấp và tuyến đường ven sông vẫn cần đề phòng ngập úng khi mưa lớn xuất hiện.