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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Thiểm Tây

Tiếp tục chương trình thăm chính thức Trung Quốc, chiều 13/10/2026, tại tỉnh Thiểm Tây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây Triệu Nhất Đức.

Báo Tin Tức TTXVN
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) Triệu Nhất Đức. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) Triệu Nhất Đức. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) Triệu Nhất Đức. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) Triệu Nhất Đức. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) Triệu Nhất Đức. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) Triệu Nhất Đức. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) Triệu Nhất Đức. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) Triệu Nhất Đức. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) Triệu Nhất Đức. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) Triệu Nhất Đức. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu dự cuộc tiếp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đại biểu dự cuộc tiếp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tiep-bi-thu-tinh-uy-tinh-thiem-tay-post1393907.html