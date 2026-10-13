Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Thiểm Tây

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) Triệu Nhất Đức. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) Triệu Nhất Đức. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) Triệu Nhất Đức. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) Triệu Nhất Đức. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) Triệu Nhất Đức. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Đại biểu dự cuộc tiếp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc