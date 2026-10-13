Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) Triệu Nhất Đức. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, giới thiệu về lịch sử, truyền thống cách mạng và thành tựu phát triển trên nhiều lĩnh vực của tỉnh Thiểm Tây, nhấn mạnh trân trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần tới thăm tỉnh Thiểm Tây và thành phố Diên An, Bí thư Triệu Nhất Đức khẳng định Thiểm Tây coi trọng và sẵn sàng tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác thực chất với các địa phương Việt Nam, đóng góp vào xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Bí thư Triệu Nhất Đức và các lãnh đạo tỉnh Thiểm Tây dành cho đoàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những kết quả phát triển ấn tượng, mạnh mẽ của Thiểm Tây, tin tưởng quan hệ hợp tác thực chất giữa tỉnh Thiểm Tây và các địa phương của Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành quả tốt đẹp hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) Triệu Nhất Đức. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao tiềm năng, dư địa hợp tác giữa hai bên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thiểm Tây và các địa phương Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về khoa học - công nghệ, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng giao thông, logistics, nhất là về đường sắt, đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, văn hóa, du lịch.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao việc hai địa phương kết nghĩa là tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thiểm Tây đã tổ chức thành công Tọa đàm Kết nối đầu tư, hợp tác đổi mới sáng tạo, công nghiệp, công nghệ cao, trao đổi hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa ngay trong khuôn khổ chuyến thăm lần này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai tỉnh khẩn trương thống nhất các nội dung hợp tác, thúc đẩy đầu tư, trở thành hợp tác điển hình giữa các địa phương hai nước.

Bày tỏ trân trọng, cảm ơn và nhất trí với các ý kiến quan trọng của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Triệu Nhất Đức khẳng định Thiểm Tây sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam, trong đó có tỉnh Hưng Yên, triển khai thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, hai Quốc hội; tăng cường giao lưu hữu nghị và hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, góp phần thiết thực vào việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.