Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Thước đo cải cách là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi phương thức canh tác, có những nữ giám đốc HTX còn mang đến tư duy quản trị thị trường sắc sảo, khả năng kết nối chuỗi giá trị và tầm nhìn phát triển bền vững. Những mô hình này đang góp phần tạo sinh kế ổn định và làm đòn bẩy vững chắc cho công cuộc giảm nghèo bền vững tại các địa phương.