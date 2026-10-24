Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Thước đo cải cách là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
Thảo luận tại Tổ 2, Đoàn ĐBQH TP. Hồ Chí Minh sáng 23/10 về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu quan điểm thước đo cải cách phải đo bằng mức độ hài lòng, thời gian, chi phí người dân, doanh nghiệp thực tế tiết kiệm được.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-thuoc-do-cai-cach-la-su-hai-long-cua-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-10440209.html