Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 23/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính ở xã Hóc Môn, kết nối trực tuyến tới 10 xã trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh thông tin với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn tại Kỳ họp.

Sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm với cường độ cao, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật khác.

Kiến nghị sớm ban hành chính sách cải cách tiền lương

Các cử tri bày tỏ đồng tình với những quyết sách quan trọng của Quốc hội đồng thời trao đổi, nêu lên một số kiến nghị cụ thể liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, giáo dục, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với cấp xã, tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông và kết nối đường sắt, tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả ngay từ khâu lưu thông, kho bãi, điểm tập kết, nơi đóng gói và vận chuyển hàng hóa...

Quan tâm đến chế độ, chính sách tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cử tri xã Nhuận Đức đề nghị Quốc hội, Chính phủ cùng các cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét ban hành chính sách cải cách tiền lương hoặc cơ chế phù hợp đối với cán bộ, công chức cấp xã; bảo đảm tương xứng với vị trí việc làm, khối lượng công việc, trách nhiệm được giao.

Cử tri xã Tân An Hội kiến nghị sửa đổi tuổi nghỉ hưu nhằm tạo cơ hội cho người trẻ có điều kiện cống hiến cho xã hội. Cử tri xã Hóc Môn lo ngại việc mua sắm qua mạng tiện lợi là mảnh đất màu mỡ cho kẻ xấu lợi dụng; đặc biệt, đối tượng bị nhắm tới nhiều nhất là người cao tuổi, cán bộ hưu trí và bà con ở vùng ven, nông thôn; kiến nghị Quốc hội sớm rà soát, bổ sung và siết chặt hành lang pháp lý trong Luật Thương mại điện tử và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cử tri xã Long Thạnh kiến nghị Quốc hội xem xét giao thẩm quyền của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cho Ủy ban Nhân dân cấp xã được thực hiện toàn bộ chức năng, nhiệm vụ về nhà đất, bỏ cấp trung gian là văn phòng đăng ký đất đai khu vực như hiện nay.

Các cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, ưu tiên bố trí nguồn lực đồng bộ để phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội, bảo đảm thống nhất hạ tầng giao thông liên vùng, qua đó, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống người dân, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri tại xã Hóc Môn. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tăng cường giám sát việc triển khai các luật đã ban hành

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Quốc hội khóa XV và khóa XVI luôn nỗ lực hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của đất nước. Riêng năm 2026, Quốc hội khóa XVI đã thông qua 62 luật và nhiều nghị quyết quy phạm pháp luật. Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã sửa đổi, thông qua các luật quan trọng như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi)... Chính phủ và các bộ, ngành sẽ tiếp tục ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc triển khai các luật đã được ban hành; xem xét việc ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn bảo đảm sự đồng bộ và thống nhất. Mục tiêu là kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và xây dựng hệ thống chính trị từ nay đến cuối năm 2026 cũng như trong năm 2027.

Đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, những vấn đề này liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn cử, Luật Phát triển đô thị đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/10/2026.

Trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trên cả nước cần triển khai hiệu quả Luật thông qua việc cụ thể hóa các cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp.

Trả lời phản ánh của cử tri xã Long Thạnh về tổ chức hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai khu vực, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thời gian tới, nghị định của Chính phủ, thông tư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc đưa hoạt động này về cấp xã, tạo thuận lợi hơn cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Ghi nhận kiến nghị của cử tri liên quan đến sửa đổi quy định về tuổi nghỉ hưu trong Bộ luật Lao động, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ tổng hợp, chuyển đến Bộ Nội vụ xem xét theo thẩm quyền.

Đánh giá những kiến nghị của cử tri về việc tăng lương, nâng chế độ, chính sách cho cán bộ là xác đáng, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc cải cách tiền lương phải gắn với xác định cụ thể vị trí việc làm và biên chế.

Từ ngày 1/1/2027, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương sẽ áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) trong quản lý, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đối với từng vị trí việc làm, từ cán bộ lãnh đạo, quản lý đến công chức, viên chức và người lao động.

Theo Chủ tịch Quốc hội, để có nguồn lực cải cách tiền lương và chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, cần tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm biên chế theo lộ trình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, tạo nền tảng phát triển đất nước

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Trung ương đang quyết tâm, nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP trên 10% trong năm 2026.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng thể hiện quyết tâm đồng hành cùng Trung ương, tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ trong những ngày cuối năm; triển khai các giải pháp nhằm thực hiện cam kết tăng trưởng kinh tế trên 10% và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố; nhất là các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và những cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội ban hành. Trong đó, cần tập trung triển khai các cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 188, Nghị quyết số 222, Nghị quyết số 260 của Quốc hội và Luật Phát triển đô thị, tạo điều kiện cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Thành phố thực hiện đầy đủ, hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, nhất là các luật ảnh hưởng trực tiếp, sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Thành phố tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, làm cơ sở xác định biên chế, thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách đối với cán bộ, công chức; rà soát toàn bộ nhiệm vụ chậm tiến độ, rõ trách nhiệm, xác định rõ thời hạn xử lý; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy nhanh xử lý các dự án, công trình tồn đọng, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm giải quyết toàn diện các vấn đề dân sinh, nhất là việc làm, nhà ở, giáo dục, y tế và môi trường, bảo đảm người dân được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh; tập trung khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, xây dựng các khu dân cư, tuyến đường, ngõ hẻm theo tiêu chí "sáng-xanh-sạch-đẹp."

Cho biết dự án Luật An toàn thực phẩm đã được thảo luận tại Kỳ họp thứ 2 và dự kiến được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, với những quy định chặt chẽ hơn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; không để xảy ra hiện tượng "rau hai luống, lợn hai chuồng."

Liên quan đến lĩnh vực nhà ở, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải tạo các chung cư cũ, di dời nhà tạm ven kênh rạch và phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch, đặt quyền và lợi ích chính đáng của người dân lên hàng đầu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục theo dõi, đôn đốc đến cùng việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; thông tin rõ ràng, minh bạch về lộ trình, tiến độ và kết quả xử lý để cử tri biết, theo dõi và giám sát.

Đề cập đến nhiệm vụ từ nay đến cuối năm và công tác chuẩn bị đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Mùi, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bảo đảm nguồn hàng, tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội./.