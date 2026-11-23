Quốc hội Khóa XVI

Chiều 23/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu chính ở xã Hóc Môn, kết nối trực tuyến tới 10 xã trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 2 và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp.

Cử tri bày tỏ đồng tình với những quyết sách quan trọng của Quốc hội, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực như cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức cấp xã; tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, kết nối đường sắt; tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả và hoàn thiện quy định bảo vệ người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Đáng chú ý, cử tri xã Nhuận Đức đề nghị sớm có chính sách cải cách tiền lương hoặc cơ chế phù hợp đối với cán bộ, công chức cấp xã, bảo đảm tương xứng với vị trí việc làm, khối lượng công việc và trách nhiệm được giao. Cử tri xã Hóc Môn phản ánh nguy cơ người cao tuổi, cán bộ hưu trí và người dân khu vực nông thôn trở thành đối tượng bị lừa đảo khi mua sắm qua mạng.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Quốc hội khóa XV và khóa XVI luôn nỗ lực hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của đất nước. Riêng năm 2026, Quốc hội khóa XVI đã thông qua 62 luật và nhiều nghị quyết quy phạm pháp luật. Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã sửa đổi, thông qua các luật quan trọng như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi)...

Chính phủ và các bộ, ngành sẽ tiếp tục ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: QH.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc triển khai các luật đã được ban hành; xem xét việc ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn bảo đảm sự đồng bộ và thống nhất. Mục tiêu là kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị từ nay đến cuối năm 2026 cũng như trong năm 2027.

Đối với kiến nghị về tổ chức hoạt động của văn phòng đăng ký đất đai khu vực, Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian tới, nghị định của Chính phủ và thông tư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ hướng dẫn cụ thể việc đưa hoạt động này về cấp xã, tạo thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Về cải cách tiền lương, Chủ tịch Quốc hội đánh giá kiến nghị tăng lương, nâng chế độ, chính sách cho cán bộ là xác đáng. Tuy nhiên, cải cách tiền lương phải gắn với xác định cụ thể vị trí việc làm và biên chế. Từ ngày 1/1/2027, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương sẽ áp dụng hệ thống chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPI) trong quản lý, đánh giá nhiệm vụ đối với từng vị trí việc làm. Cùng với đó, cần tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm biên chế theo lộ trình để tạo nguồn lực cải cách tiền lương.

Cử tri xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh dự hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Thông tin về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Trung ương đang quyết tâm phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP trên 10% trong năm 2026. TP Hồ Chí Minh cũng đặt mục tiêu đồng hành cùng Trung ương, tập trung thực hiện các giải pháp để đạt tăng trưởng kinh tế trên 10% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ và các cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội ban hành; thực hiện đầy đủ, hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được thông qua, nhất là những luật tác động trực tiếp, sâu rộng đến người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, thành phố cần vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát các nhiệm vụ chậm tiến độ, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý thành phố quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh về việc làm, nhà ở, giáo dục, y tế, môi trường; tập trung khắc phục ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tiếp tục theo dõi, đôn đốc đến cùng việc giải quyết kiến nghị của cử tri; thông tin rõ ràng, minh bạch về lộ trình, tiến độ và kết quả xử lý để cử tri biết, theo dõi và giám sát.