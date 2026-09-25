Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Trung thu cho bệnh nhi TPHCM

Chiều 25/9, trong không khí rộn ràng đón Tết Trung thu của thiếu nhi cả nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng Đoàn công tác đến thăm, động viên và tặng quà trung thu cho các cháu bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM).

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM trao quà cho bệnh nhi. Ảnh: P.Thương

Tham dự chương trình có đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TPHCM.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các cháu bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: P.Thương

Cùng tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; ông Hoàng Văn Dương, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM; TS.BS.CKII Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng các bác sĩ, các bệnh nhi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà các bệnh nhi.

Tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trực tiếp đến các phòng điều trị, thăm hỏi tình hình sức khỏe, quá trình điều trị của các bệnh nhi; đồng thời động viên các em và gia đình giữ tinh thần lạc quan, yên tâm điều trị, sớm bình phục để trở về với gia đình, bạn bè và trường lớp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, tặng quà bệnh nhi nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: P.Thương

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể viên chức, người lao động Bệnh viện, thân nhân bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện, TS.BS.CKII Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã đến thăm, dành tặng các cháu bệnh nhi những phần quà ý nghĩa.

Tình yêu thương, sự động viên tinh thần đã tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực và động lực để các cháu sớm vượt qua giai đoạn điều trị. Đây cũng là nguồn động viên vô cùng quý giá đối với tập thể viên chức, người lao động Bệnh viện Nhi đồng 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thăm hỏi bệnh nhi. Ảnh: P.Thương