Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 nhân dịp Tết Trung thu

Cùng tham gia đoàn công tác có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Trần Lưu Quang; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh.

Tại bệnh viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trực tiếp đến các phòng điều trị, thăm hỏi tình hình sức khỏe và quá trình điều trị của từng bệnh nhi.

Chủ tịch Quốc hội động viên phụ huynh của các bệnh nhi giữ tinh thần vui tươi, yên tâm điều trị, cố gắng để giúp con em vượt qua bệnh tật để sớm trở về với gia đình, bạn bè và trường lớp.

Đối với những đứa trẻ đang phải điều trị bệnh, Trung thu không chỉ là câu chuyện về bánh, đèn lồng hay những buổi vui chơi cùng bạn bè. Nhiều em phải tạm gác việc học, xa lớp học và sinh hoạt thường ngày để điều trị. Vì vậy, sự thăm hỏi và những món quà trong dịp này có ý nghĩa động viên tinh thần đối với các em và gia đình.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao các phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng bệnh nhi và trao 100 phần quà Trung thu đến các em đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, đội ngũ viên chức, người lao động và thân nhân bệnh nhi cảm ơn Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác đã đến thăm các em.

Theo lãnh đạo bệnh viện, sự quan tâm này là nguồn động viên tinh thần để bệnh nhi thêm vững tin trong quá trình điều trị, đồng thời tiếp thêm động lực cho đội ngũ y tế đang trực tiếp chăm sóc các em.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Tổng Bí thư, Chủ Tịch nước Tô Lâm trao quà đến đại diện bệnh viện Nhi Đồng 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TPHCM trao quà đến các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện.