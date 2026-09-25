Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: THANH CHIÊU)

Tham dự cùng Đoàn có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng phần quà ý nghĩa, tình cảm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho các bệnh nhi tại bệnh viện, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các cháu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: THANH CHIÊU)

Trực tiếp đến các phòng bệnh, Khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Nhi đồng 1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình điều trị và đời sống của các cháu; chia sẻ với những khó khăn mà các em và gia đình đang trải qua; động viên, tặng quà cho các cháu, góp phần mang đến cho các cháu niềm vui, tình cảm trong dịp Tết Trung thu của các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Chủ tịch Quốc hội chúc các cháu luôn mạnh khỏe, tích cực điều trị, sớm bình phục, trở về với gia đình, thầy cô và bạn bè; mong muốn các cháu luôn giữ tinh thần lạc quan, nghị lực và những ước mơ đẹp của tuổi thơ; đồng thời chia sẻ, động viên các bậc cha mẹ nỗ lực đồng hành cùng các cháu trong quá trình điều trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: THANH CHIÊU)

Trước đó, báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác, TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, bệnh viện là cơ sở y tế chuyên khoa nhi hàng đầu của khu vực phía Nam, được Bộ Y tế phân công tiếp nhận, điều trị bệnh nhi từ nhiều tỉnh, thành phía Nam. Hiện bệnh viện có 1.500 giường bệnh, gần 2.000 nhân viên y tế. Mỗi ngày, tiếp nhận khoảng 4.000-5.000 lượt khám; mỗi năm có khoảng 1,4 - 1,5 triệu lượt khám ngoại trú và gần 100.000 lượt điều trị nội trú.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi, động viên bệnh nhi điều trị tại khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: THÀNH AN)

Bệnh viện cũng ghi dấu trong lĩnh vực tim mạch khi phối hợp thực hiện thành công kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á. Không chỉ phát triển kỹ thuật chuyên sâu, Bệnh viện còn đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho nhiều tỉnh, thành phía Nam, góp phần nâng cao năng lực nhi khoa và mở rộng cơ hội tiếp cận chăm sóc y tế cho trẻ em.