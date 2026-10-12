Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Lãnh đạo Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Bảo tàng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Sau khi đi thăm và nghe giới thiệu các khu vực trưng bày trong Bảo tàng, ghi sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ rất vui mừng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 105 năm qua, đã lãnh đạo Nhân dân Trung Quốc anh em giành được nhiều thành tựu vĩ đại, trở thành chính đảng mác-xít cầm quyền lớn nhất thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng, Nhà nước, Nhân đại và Nhân dân Trung Quốc hoàn thành mục tiêu "100 năm thứ hai", sớm xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp, đóng góp tích cực cho sự nghiệp chủ nghĩa xã hội thế giới và hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới; chúc quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trao đổi với lãnh đạo Bảo tàng, Chủ tịch Quốc hội cho biết, ngày 3/2/2026, Việt Nam đã khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội. Công trình được xác định không chỉ là nơi lưu giữ, bảo tồn, trưng bày các tư liệu, tài liệu lịch sử vô giá của Đảng, truyền tải, phản ánh trung thực, sinh động chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam, là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc thường xuyên duy trì trao đổi, hợp tác; mong muốn Bảo tàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam, nhất là trong thiết kế kiến trúc, xây dựng, tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu các hiện vật, tư liệu lịch sử.

Chủ tịch Quốc hội chúc Bảo tàng Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng phát triển, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Trung Quốc và bạn bè quốc tế đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử, vai trò và những đóng góp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với quá trình phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ lưu niệm tại Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc được khởi công xây dựng ngày 10/9/2018, khánh thành ngày 18/6/2021, đúng dịp chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1/7/1921-1/7/2021).

Đây là công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa quan trọng, được xây dựng để tôn vinh và giới thiệu toàn bộ quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1921 đến nay, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với toàn bộ quá trình phát triển của đất nước Trung Quốc.

Bảo tàng có tổng diện tích xây dựng 147.000 m2 và được xây dựng theo chủ đề “Không quên nguyện ước ban đầu, khắc ghi sứ mệnh”, thiết kế theo quá trình Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt nhân dân Trung Quốc "đứng lên, giàu lên, mạnh lên".

Các đại biểu tham quan Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc

Bảo tàng trưng bày hơn 2.600 bức ảnh, hơn 4.500 hiện vật, được bố trí gồm 4 khu vực, phân khu trưng bày; trong số đó có 420 hiện vật tiêu biểu hạng nhất quốc gia, thể hiện toàn diện quá trình lịch sử 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc.