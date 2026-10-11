Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Chiều 11/10, ngay sau khi đến Thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.

Tại đây, Đoàn đã tham quan điểm liên lạc cơ sở và "Ngôi nhà đại biểu Nhân đại" Nam Ma Phòng, nghe giới thiệu các mô hình sáng tạo trong việc lắng nghe ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo văn bản pháp luật. Điểm liên lạc Nam Ma Phòng thành lập từ năm 2022, đã ghi nhận 177 ý kiến phản ánh hiệu quả liên quan đến 30 dự thảo luật.

Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Vương Đông Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đồng chủ trì buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm chung quanh các nội dung lập pháp, phát huy dân chủ cơ sở và các vấn đề cùng quan tâm.

Đánh giá cao chuyến thăm, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Bắc Kinh Lý Tú Lĩnh nhấn mạnh việc khảo sát trực tiếp cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong trao đổi kinh nghiệm xây dựng nền dân chủ giữa hai nước.

Giới thiệu về dân chủ nhân dân toàn quá trình ở Trung Quốc, đồng chí Lý Tú Lĩnh cho biết, dân chủ nhân dân toàn quá trình có lịch sử hơn 70 năm, bao gồm các chế độ đại hội đại biểu nhân dân, hiệp thương chính trị, hợp tác đa đảng do Đảng cộng sản lãnh đạo, tự trị dân tộc thiểu số...; xuyên suốt các quá trình bầu cử, hiệp thương, ra quyết định, tổ chức thực hiện và giám sát; trong đó, kiên trì kết hợp hữu cơ giữa sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, vai trò làm chủ của nhân dân và quản lý xã hội bằng pháp luật, tạo nên ưu thế riêng biệt của chế độ xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc.

Về những mô hình hay của Nhân đại thành phố Bắc Kinh, đồng chí Lý Tú Lĩnh cho biết, các điểm liên lạc lập pháp cơ sở và "Ngôi nhà đại biểu Nhân đại" được thiết lập rộng khắp ở Bắc Kinh, kết hợp với tổng đài đường dây nóng 12345 của thành phố, góp phần quan trọng trong tiếp nhận phản ánh của người dân về tất cả các vấn đề lớn nhỏ, từ góp ý về những văn bản chính sách, pháp luật, đến những vấn đề nóng liên quan mật thiết đến đời sống người dân; trở thành cách làm sáng tạo trong việc thực hiện dân chủ nhân dân toàn quá trình và đưa công tác lập pháp đi sâu về cơ sở ở địa bàn Thủ đô Bắc Kinh.

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ chuyến thăm nhằm cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, làm sâu sắc hơn sự tin cậy chính trị và đưa hợp tác lập pháp trở thành trụ cột trong quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam rất coi trọng công tác lập pháp, luôn chú trọng lắng nghe ý kiến cử tri, chuyên gia và các đối tượng chịu tác động. Ngoài kênh truyền thống, Việt Nam đang mở rộng kênh trực tuyến, ứng dụng công nghệ số, đồng thời chuyển mạnh tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo phát triển, tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo và trợ lý ảo trong xây dựng hệ thống pháp luật./.