Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm, khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khảo sát tại điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu Việt Nam tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân Đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân Đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)
Đồng chí Lý Tú Lĩnh, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại thành phố Bắc Kinh báo cáo tại buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân Đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi cách làm sáng tạo trong việc lắng nghe ý kiến quần chúng nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn bản pháp luật. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút tại điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)