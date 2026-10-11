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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Chiều 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân Đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.

Báo VietnamPlus
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm, khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm, khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khảo sát tại điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khảo sát tại điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu Việt Nam tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân Đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu Việt Nam tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân Đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân Đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân Đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Đồng chí Lý Tú Lĩnh, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại thành phố Bắc Kinh báo cáo tại buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân Đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Đồng chí Lý Tú Lĩnh, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại thành phố Bắc Kinh báo cáo tại buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân Đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi cách làm sáng tạo trong việc lắng nghe ý kiến quần chúng nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn bản pháp luật. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi cách làm sáng tạo trong việc lắng nghe ý kiến quần chúng nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn bản pháp luật. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút tại điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết lưu bút tại điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tham-mo-hinh-lap-phap-o-bac-kinh-trung-quoc-post1141351.vnp