Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Ngày 11/10, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã kịp thời cứu vớt anh Hồ Hoàng Anh (sinh năm 1993, trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) bị nước cuốn trôi ra xa bờ khi đi thả lưới. Trước đó, anh đã cố gắng bơi trong nhiều giờ nhưng không thể vào bờ do dòng nước chảy xiết.