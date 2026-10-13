Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Khu phát triển kinh tế công nghệ Bắc Kinh

Cùng đi có Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn nghe giới thiệu các sản phẩm trưng bày tại Siêu nhà máy xe điện Xiaomi

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn nghe giới thiệu các sản phẩm trưng bày tại Siêu nhà máy xe điện Xiaomi

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn nghe giới thiệu các sản phẩm trưng bày tại Siêu nhà máy xe điện Xiaomi

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đã thăm Siêu nhà máy xe điện Xiaomi và Tập đoàn CVTE; nghe giới thiệu về quá trình, hình thành phát triển, những thế mạnh công nghệ của hai tập đoàn và tham quan khu trưng bày sản phẩm, xưởng sản xuất xe điện của Xiaomi và các sản phẩm màn hình tương tác ứng dụng công nghệ AI trong các lĩnh vực của CVTE.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn thăm Siêu nhà máy xe điện Xiaomi

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn nghe giới thiệu các sản phẩm trưng bày tại Siêu nhà máy xe điện Xiaomi

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ ấn tượng và đánh giá cao những thành tựu phát triển của Xiaomi và CVTE; cho biết, Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam luôn hoan nghênh các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu quan tâm tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng hợp tác tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực xe điện, pin, hệ thống lưu trữ năng lượng, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và phát triển chuỗi cung ứng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn nghe giới thiệu các sản phẩm trưng bày tại Siêu nhà máy xe điện Xiaomi

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn nghe giới thiệu các sản phẩm trưng bày tại Siêu nhà máy xe điện Xiaomi

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn thăm Siêu nhà máy xe điện Xiaomi

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định và thuận lợi, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư; sẵn sàng lắng nghe các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và hoạt động lâu dài, hiệu quả tại Việt Nam, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn thăm Tập đoàn CVTE

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn thăm Tập đoàn CVTE

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn thăm Tập đoàn CVTE

Siêu nhà máy Xiaomi EV có diện tích khoảng 718.000 m2. Theo giới thiệu của lãnh đạo Tập đoàn Xiaomi, đây là cơ sở sản xuất thông minh tích hợp nghiên cứu và phát triển (R&D), sản xuất, bán hàng và trải nghiệm người dùng. Nhà máy hướng tới trở thành cơ sở sản xuất xe năng lượng mới có công nghệ hàng đầu thế giới và mức độ tích hợp cao, góp phần xây dựng năng lực sản xuất xe năng lượng mới tiên tiến trên quy mô toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn thăm Tập đoàn CVTE

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn thăm Tập đoàn CVTE

CVTE được thành lập vào năm 2005 và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến vào năm 2017. Đây là doanh nghiệp công nghệ cao hoạt động trên phạm vi toàn cầu, lấy màn hình tương tác và trí tuệ nhân tạo (AI) làm lĩnh vực cốt lõi. Đến nay, CVTE đã cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ, doanh thu hàng năm của công ty đã vượt 20 tỷ NDT (khoảng gần 3 tỷ USD) trong 4 năm liên tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu các sản phẩm màn hình tương tác ứng dụng công nghệ AI của CVTE

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu các sản phẩm màn hình tương tác ứng dụng công nghệ AI của CVTE

Lãnh đạo Tập đoàn CVTE trao quà lưu niệm tặng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Ngay từ khi thành lập, CVTE đã xác định triết lý phát triển đổi mới "lấy công nghệ làm nền tảng, lấy đổi mới làm động lực", đặc biệt coi trọng nghiên cứu và phát triển độc lập cũng như ứng dụng đổi mới, đồng thời kiên trì sử dụng công nghệ số và trí tuệ để nâng cao hiệu quả cho các ngành nghề.