Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Khu di tích Lương Gia Hà

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn tham quan bảo tàng, nơi ở của đồng chí Tập Cận Bình trong thời kỳ đồng chí công tác tại Lương Gia Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn tham quan bảo tàng, nơi ở của đồng chí Tập Cận Bình trong thời kỳ đồng chí công tác tại Lương Gia Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn tham quan bảo tàng, nơi ở của đồng chí Tập Cận Bình trong thời kỳ đồng chí công tác tại Lương Gia Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn tham quan bảo tàng, nơi ở của đồng chí Tập Cận Bình trong thời kỳ đồng chí công tác tại Lương Gia Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn tham quan bảo tàng, nơi ở của đồng chí Tập Cận Bình trong thời kỳ đồng chí công tác tại Lương Gia Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Khu di tích Lương Gia Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn tham quan bảo tàng, nơi ở của đồng chí Tập Cận Bình trong thời kỳ đồng chí công tác tại Lương Gia Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN