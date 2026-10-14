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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Khu di tích Lương Gia Hà

Nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều 14/10/2026, tại thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Khu di tích Lương Gia Hà.

Báo Tin Tức TTXVN
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn tham quan bảo tàng, nơi ở của đồng chí Tập Cận Bình trong thời kỳ đồng chí công tác tại Lương Gia Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn tham quan bảo tàng, nơi ở của đồng chí Tập Cận Bình trong thời kỳ đồng chí công tác tại Lương Gia Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn tham quan bảo tàng, nơi ở của đồng chí Tập Cận Bình trong thời kỳ đồng chí công tác tại Lương Gia Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn tham quan bảo tàng, nơi ở của đồng chí Tập Cận Bình trong thời kỳ đồng chí công tác tại Lương Gia Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn tham quan bảo tàng, nơi ở của đồng chí Tập Cận Bình trong thời kỳ đồng chí công tác tại Lương Gia Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn tham quan bảo tàng, nơi ở của đồng chí Tập Cận Bình trong thời kỳ đồng chí công tác tại Lương Gia Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn tham quan bảo tàng, nơi ở của đồng chí Tập Cận Bình trong thời kỳ đồng chí công tác tại Lương Gia Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn tham quan bảo tàng, nơi ở của đồng chí Tập Cận Bình trong thời kỳ đồng chí công tác tại Lương Gia Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn tham quan bảo tàng, nơi ở của đồng chí Tập Cận Bình trong thời kỳ đồng chí công tác tại Lương Gia Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn tham quan bảo tàng, nơi ở của đồng chí Tập Cận Bình trong thời kỳ đồng chí công tác tại Lương Gia Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Khu di tích Lương Gia Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Khu di tích Lương Gia Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn tham quan bảo tàng, nơi ở của đồng chí Tập Cận Bình trong thời kỳ đồng chí công tác tại Lương Gia Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn tham quan bảo tàng, nơi ở của đồng chí Tập Cận Bình trong thời kỳ đồng chí công tác tại Lương Gia Hà. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-tham-khu-di-tich-luong-gia-ha-post1394178.html