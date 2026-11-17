Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn rời Thủ đô Hà Nội, lên đường dự Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN lần thứ 47. Ảnh: Quochoi.vn.

Theo Quochoi.vn, sáng 17/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) tại Manila, Philippines, theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Philippines Faustino "Bojie" De Guzman Dy III, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-47.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hoàng Vân; Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hoàng Hải. Cùng tham dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Philippines Lại Thái Bình.

Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng AIPA trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Chuyến công tác là hoạt động đối ngoại quan trọng, thiết thực triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và định hướng đối ngoại của Quốc hội khóa XVI; đồng thời thể hiện sự coi trọng và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam đối với ASEAN và AIPA.

Đại hội đồng AIPA-47 với chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm” diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những biến động nhanh chóng, phức tạp; ASEAN đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực thích ứng, tăng cường đoàn kết, củng cố vai trò trung tâm và phát huy khả năng tự cường.

Đặc biệt, đây là kỳ Đại hội đồng đầu tiên kể từ khi ASEAN bắt đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Vì vậy, Đại hội đồng có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy vai trò của các nghị viện thành viên, đồng hành cùng chính phủ các nước thông qua hoạt động lập pháp, giám sát và ngoại giao nghị viện, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của Cộng đồng ASEAN.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự AIPA-47 tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc cùng các nghị viện thành viên củng cố đoàn kết, tăng cường lòng tin, thúc đẩy đồng thuận và phối hợp hành động nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức chung của khu vực.

Đồng thời, đây là dịp để Quốc hội Việt Nam phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy hoàn thiện thể chế, hài hòa hóa pháp luật, tăng cường giám sát thực thi các cam kết, đưa hợp tác ASEAN ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Thông qua các hoạt động đa phương và tiếp xúc song phương, chuyến công tác còn góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường Việt Nam - Philippines, tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với nghị viện các nước thành viên và đối tác; qua đó tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế và uy tín của Quốc hội Việt Nam trên các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, tự cường, thịnh vượng.