Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và 100 phần quà tặng các bệnh nhi, đặc biệt là các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Ân cần thăm hỏi, động viên, trao những phần quà ý nghĩa đến tận tay các bệnh nhi, Chủ tịch Quốc hội mong các cháu tích cực điều trị, sớm bình phục, khỏe mạnh và đón Tết Trung thu thật vui tươi, ấm áp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh.

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên bệnh viện trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, ứng dụng những thành tựu mới trong y học; đồng thời chú trọng chăm sóc toàn diện cả về thể chất và tinh thần cho trẻ em. Bệnh viện cần đặc biệt quan tâm đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được tiếp cận kịp thời các dịch vụ y tế có chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ, Bác sĩ Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác cùng những phần quà được trao là nguồn động viên tinh thần hết sức ý nghĩa đối với các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để các em vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm trở về với gia đình, bạn bè và trường lớp. Đây cũng là nguồn động viên vô cùng quý giá đối với tập thể viên chức và người lao động của bệnh viện.