Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm điểm liên lạc lập pháp cơ sở tại thủ đô Bắc Kinh

Cùng đi với Chủ tịch Quốc hội và Đoàn có: Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh; Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Bắc Kinh Lý Tú Lĩnh; Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Bắc Kinh Vương Kiến Trung...

Đưa lập pháp gắn với cơ sở là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã tham quan Ngôi nhà Nhân đại và Điểm liên lạc lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng; nghe giới thiệu về tình hình xây dựng hệ thống Ngôi nhà Nhân đại, Trạm liên lạc đại biểu Nhân đại và các điểm liên hệ lập pháp cơ sở của thành phố Bắc Kinh; tình hình thực hiện dân chủ nhân dân toàn quá trình tại quận Triều Dương thông qua hệ thống Ngôi nhà Nhân đại, Trạm liên lạc đại biểu Nhân đại, các điểm liên hệ lập pháp cơ sở và tình hình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đại biểu dân cử.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu nghe giới thiệu về Ngôi nhà Nhân đại, Trạm liên lạc đại biểu Nhân đại và các điểm liên hệ lập pháp cơ sở

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng đến thăm, tìm hiểu mô hình hoạt động của Điểm liên lạc lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng; cho biết, đây là hoạt động đầu tiên trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này, qua đó đã giúp Đoàn ghi nhận nhiều kinh nghiệm thực tiễn hữu ích.

Cho biết chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này nhằm tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, nâng tầm và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, sự phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa hai cơ quan lập pháp là một trong những điểm nổi bật của chuyến thăm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu nghe giới thiệu về Ngôi nhà Nhân đại, Trạm liên lạc đại biểu Nhân đại và các điểm liên hệ lập pháp cơ sở

Qua những thông tin được chia sẻ, Chủ tịch Quốc hội nhận thấy mô hình đưa hoạt động lập pháp gắn với cơ sở, với đại biểu và với Nhân dân là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực. Thông qua các điểm liên hệ lập pháp, ý kiến, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh trong đời sống được tập hợp, phản ánh tới cơ quan lập pháp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật. Đây cũng là một cách làm giúp tăng cường sự gắn kết giữa đại biểu dân cử với nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, số lượng hơn 30 dự luật mà Điểm liên lạc lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng đã tham gia lấy ý kiến và các hoạt động tọa đàm, thu thập ý kiến trong thời gian qua là con số rất ấn tượng, khẳng định Nam Ma Phòng là một địa điểm tiêu biểu để thực hiện việc kết nối giữa hoạt động của đại biểu Nhân đại, tiếp xúc Nhân dân và công tác lập pháp ở cơ sở.

Lĩnh vực có nhiều tiềm năng để Quốc hội hai nước tiếp tục trao đổi kinh nghiệm

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam và Trung Quốc đều rất coi trọng việc phát huy vai trò của nhân dân trong đời sống chính trị và xây dựng pháp luật. Đối với Việt Nam, trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, Quốc hội xác định lập pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng tham vấn, tiếp thu ý kiến của Nhân dân, chuyên gia, doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động của chính sách, pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam đã triển khai nhiều hình thức để thu thập ý kiến từ cơ sở, thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, lấy ý kiến Nhân dân đối với các dự án luật, tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên gia và các hoạt động khảo sát, giám sát tại địa phương; đồng thời ngày càng quan tâm ứng dụng công nghệ số để mở rộng các kênh tiếp nhận ý kiến của người dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu nghe giới thiệu về Ngôi nhà Nhân đại, Trạm liên lạc đại biểu Nhân đại và các điểm liên hệ lập pháp cơ sở

"Hiện nay, Quốc hội Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ theo hướng chuyển đổi tư duy lập pháp từ quản lý sang kiến tạo và dẫn dắt phát triển. Mục tiêu cao nhất là hoàn thiện đồng bộ thể chế, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn để tạo môi trường tối ưu cho phát triển nhanh, bền vững. Đặc biệt, Quốc hội Việt Nam xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chiến lược thường xuyên, tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Trợ lý ảo để nâng cao đột phá chất lượng lập pháp, giám sát", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Từ thực tiễn, mô hình và kinh nghiệm của các Điểm liên hệ lập pháp cơ sở của Trung Quốc nói chung và của Nam Ma Phòng nói riêng, theo Chủ tịch Quốc hội, đã gợi mở một vấn đề rất đáng quan tâm: đây không chỉ là nơi tiếp nhận ý kiến, mà thực sự trở thành một “cầu nối” hai chiều giữa Nhân dân và cơ quan dân cử, giữa thực tiễn đời sống và quá trình xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu nghe giới thiệu về Ngôi nhà Nhân đại, Trạm liên lạc đại biểu Nhân đại và các điểm liên hệ lập pháp cơ sở

"Đây cũng là lĩnh vực có nhiều tiềm năng để Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, nhất là giữa các cơ quan chuyên môn phụ trách công tác xây dựng pháp luật, giữa Nhân đại địa phương của Trung Quốc với HĐND các cấp của Việt Nam, theo đúng tinh thần của Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc năm 2024".

Lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Bắc Kinh, Quận Triều Dương giới thiệu về Ngôi nhà Nhân đại, Trạm liên lạc đại biểu Nhân đại và các điểm liên hệ lập pháp cơ sở

Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, những trao đổi như vậy sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, cụ thể hóa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Bắc Kinh, Quận Triều Dương giới thiệu về Ngôi nhà Nhân đại, Trạm liên lạc đại biểu Nhân đại và các điểm liên hệ lập pháp cơ sở

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Bắc Kinh, Quận Triều Dương trao đổi kinh nghiệm về phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng pháp luật

+ Ghi sổ lưu niệm tại Điểm lập pháp Nam Ma Phòng, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ rất vui mừng đến thăm Điểm liên lạc lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng; nhấn mạnh thực tiễn tại đây là kinh nghiệm có giá trị tham khảo quý báu đối với Việt Nam trong quá trình tiếp tục đổi mới công tác lập pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi sổ lưu niệm tại Điểm liên lạc lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng

Chủ tịch Quốc hội chúc Điểm liên lạc lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành cầu nối vững chắc giữa Nhân dân và công tác lập pháp, đóng góp tích cực vào công tác lập pháp, quản trị xã hội và sự phát triển của thủ đô Bắc Kinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Điểm liên lạc lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Ngôi nhà Nhân đại

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Ngôi nhà Nhân đại

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Ngôi nhà Nhân đại

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Ngôi nhà Nhân đại

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Ngôi nhà Nhân đại

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Ngôi nhà Nhân đại

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Ngôi nhà Nhân đại

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Điểm liên lạc lập pháp cơ sở Nam Ma Phòng

Tháng 7/2015, Ủy ban Công tác pháp chế thuộc Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc thiết lập 4 điểm liên lạc lập pháp đầu tiên, mở kênh thu nhận ý kiến về dự thảo luật ngay tại cộng đồng. Theo tài liệu công bố tháng 11/2025, mạng lưới này có 54 điểm tại 31 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương. Hơn 7.800 điểm do cơ quan dân cử cấp tỉnh và thành phố có quận thiết lập tiếp tục mở rộng phạm vi tiếp nhận ý kiến.