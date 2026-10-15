Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm di tích lịch sử cách mạng tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm nơi ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian hoạt động cách mạng ở Trung Quốc, tại Khu di tích Tảo Viên. Ảnh: TTXVN

Cùng đi có Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Diên An Vương Quân Doanh; Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Diên An Nhậm Cao Phi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã trải nghiệm trên chuyến tàu cao tốc đến thành phố Diên An. Diên An được xem là cái nôi cách mạng của Trung Quốc; biểu tượng của tinh thần kiên cường, đoàn kết và tự lực của cách mạng Trung Quốc. Đây cũng là nơi ghi nhiều dấu ấn hoạt động cách mạng của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tại Trung Quốc; góp phần quan trọng trong phong trào cách mạng Trung Quốc cũng như Quốc tế Cộng sản.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Khu di tích Tảo Viên. Điểm đáng chú ý là Khu di tích Tảo Viên, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở trong giai đoạn hoạt động cách mạng. Theo tư liệu chuyên trang lịch sử Đảng của Nhân dân Nhật báo Trung Quốc, mùa Đông năm 1938, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ Liên Xô trở lại Trung Quốc, đi qua Tân Cương và Tây An rồi tới Diên An, khi đó là trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở lại Tảo Viên, được Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Gia Tường tiếp đón, gặp Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng một số nhà lãnh đạo cách mạng Trung Quốc thảo luận nhiều vấn đề về cách mạng của 2 nước.

Do vậy, Khu di tích Tảo Viên không chỉ có ý nghĩa đối với lịch sử cách mạng Trung Quốc mà còn có ý nghĩa đối với lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung cũng như quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là trước khi Người trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam, thể hiện mối quan hệ gắn bó, son sắt giữa lãnh đạo, cách mạng 2 nước. Năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thăm lại ngôi nhà Người từng ở Tảo Viên và chụp ảnh lưu niệm tại đây.

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Khu di tích Dương Gia Lĩnh.

Chào đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm thành phố Diên An, đồng chí Vương Hải Bằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thiểm Tây, Bí thư Thành ủy Diên An khẳng định: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội là cơ hội đặc biệt để thúc đẩy hơn nữa giao lưu giữa các địa phương Việt Nam với thành phố Diên An.

Chia sẻ một số thông tin về thành phố Diên An, Bí thư Vương Hải Bằng cho biết: Diên An là một địa phương có truyền thống cách mạng với nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, du lịch; ban lãnh đạo thành phố Diên An luôn nỗ lực theo sát các chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, lãnh đạo tỉnh Thiểm Tây, coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, sẵn sàng cùng với các địa phương của Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao.

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị của ban lãnh đạo thành phố Diên An, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ xúc động khi đến thăm các khu di tích cách mạng, nơi ghi dấu lịch sử truyền thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc và quan hệ gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các lãnh đạo tiền bối của Trung Quốc đưa cách mạng 2 nước đi tới thắng lợi.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển của thành phố Diên An cũng như nỗ lực của thành phố trong việc bảo tồn các “địa chỉ đỏ”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc thành phố Diên An tiếp tục phát triển, đồng thời đề nghị Diên An cùng các địa phương Việt Nam tăng cường kết nối, thúc đẩy hơn nữa giao lưu văn hóa; tăng cường hợp tác du lịch, nhất là “du lịch đỏ” theo dấu chân các nhà cách mạng tiền bối 2 nước; hợp tác bảo tồn và phát huy các di sản lịch sử, văn hóa, thúc đẩy giao lưu nhân dân.